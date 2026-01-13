Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 07:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Український оборонно-промисловий комплекс наростив спроможності до $35 млрд — Шмигаль
11:34 12.01.2026 |
Завдяки системній державній політиці спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання - з 1 млрд доларів до 35 млрд.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграмі.
«Спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд», - повідомив Шмигаль.
За його словами, такі показники стали можливі завдяки системній державній політиці, оптимізації нормативно-правової бази, залученню інвестицій та масштабуванню вітчизняного виробництва.
За інформацією міністра, протягом року підприємства галузі отримали кредитів на пільгових умовах на загальну суму 5,6 млрд гривень. Крім продовження кредитних програм, стартує пільговий лізинг, завдяки якому зброярі отримають доступ до транспорту та обладнання за зниженою ставкою - під 5% річних.
Також на початку січня 2026 року стартував спеціальний правовий режим Defence City - інструмент державної підтримки підприємств ОПК. Його резиденти отримають податкові стимули, спрощення митних процедур тощо.
Шмигаль повідомив, що за ініціативи Міноборони минулого року було оновлено механізм фінансування державних оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак. Виробники вже отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки для забезпечення відновлення своєї діяльності.
Очільник оборонного відомства наголосив, що Міноборони розробляє комплексний план невідкладних заходів розвитку вітчизняних підприємств ОПК, який стане частиною нової стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Другий конкурс проєктів з відновлення України запустила Швейцарія за участю приватних компаній
|Через зростання витрат аграріїв польові роботи у 2026 році подорожчають на 5–10%
|Рекордний дефіцит зовнішньої торгівлі: позиція НБУ щодо ризиків для України
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
|Надлишок пропозиції може обвалити ціни на нафту у 2026 році — Goldman
|Нацбанк бачить передумови для подальшого сповільнення інфляції
Бізнес
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K