Український оборонно-промисловий комплекс наростив спроможності до $35 млрд — Шмигаль

Завдяки системній державній політиці спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання - з 1 млрд доларів до 35 млрд.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Телеграмі.

За його словами, такі показники стали можливі завдяки системній державній політиці, оптимізації нормативно-правової бази, залученню інвестицій та масштабуванню вітчизняного виробництва.

За інформацією міністра, протягом року підприємства галузі отримали кредитів на пільгових умовах на загальну суму 5,6 млрд гривень. Крім продовження кредитних програм, стартує пільговий лізинг, завдяки якому зброярі отримають доступ до транспорту та обладнання за зниженою ставкою - під 5% річних.

Також на початку січня 2026 року стартував спеціальний правовий режим Defence City - інструмент державної підтримки підприємств ОПК. Його резиденти отримають податкові стимули, спрощення митних процедур тощо.

Шмигаль повідомив, що за ініціативи Міноборони минулого року було оновлено механізм фінансування державних оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак. Виробники вже отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки для забезпечення відновлення своєї діяльності.

Очільник оборонного відомства наголосив, що Міноборони розробляє комплексний план невідкладних заходів розвитку вітчизняних підприємств ОПК, який стане частиною нової стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу.