ЄС у 2025 році виділив 6,9 млрд євро на проєкти в Україні через UIF
11:16 12.01.2026 |
Завдяки залученню інвестицій за підтримки Ukraine Investment Framework (UIF) на кінець 2025 року Україною було розподілено 6,9 млрд євро, з яких 58% буде спрямовано на проєкти публічного сектору і 42% - у приватні.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Наразі в стадії реалізації перебуває понад 25 програм міжнародних банків, що отримали підтримку за рахунок коштів UIF на суму понад 3,8 млрд євро (включно з проєктами Європейського інвестиційного банку в публічному секторі).
Ukraine Investment Framework (UIF) - це ключовий інструмент програми Ukraine Facility від Європейського Союзу, створений для мобілізації інвестицій у відбудову України під час та після війни. Його мета - мобілізувати понад 40 млрд євро державних і приватних інвестицій через гранти, кредити, гарантії та технічну допомогу.
Так, у 2025 році завдяки UIF в приватному секторі профінансовано:
Зокрема, в 2025 році керівною радою UIF опрацьовано та погоджено фінансування понад 20 програм IFIs на близько 3 млрд євро, запуск яких заплановано на 2026 рік.
"У 2025 році ми зосередилися на інструментах, які дають вимірюваний результат: запуску та масштабуванні G2G-угод (міжурядових угод, - ред.), механізмах Ukraine Investment Framework, програмах підтримки малого та середнього підприємництва (МСП) і цільовому фінансуванні від міжнародних інституцій. Це дозволило профінансувати відновлення інфраструктури, проєкти у зеленій енергетиці та агропереробці, а також розширити доступ бізнесу до капіталу. Сформований портфель програм і угод уже створює основу для запуску нових інвестиційних проєктів у 2026 році", - прокоментував міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
