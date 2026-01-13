ЄС у 2025 році виділив 6,9 млрд євро на проєкти в Україні через UIF

Завдяки залученню інвестицій за підтримки Ukraine Investment Framework (UIF) на кінець 2025 року Україною було розподілено 6,9 млрд євро, з яких 58% буде спрямовано на проєкти публічного сектору і 42% - у приватні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Наразі в стадії реалізації перебуває понад 25 програм міжнародних банків, що отримали підтримку за рахунок коштів UIF на суму понад 3,8 млрд євро (включно з проєктами Європейського інвестиційного банку в публічному секторі).

Ukraine Investment Framework (UIF) - це ключовий інструмент програми Ukraine Facility від Європейського Союзу, створений для мобілізації інвестицій у відбудову України під час та після війни. Його мета - мобілізувати понад 40 млрд євро державних і приватних інвестицій через гранти, кредити, гарантії та технічну допомогу.

Так, у 2025 році завдяки UIF в приватному секторі профінансовано:

проєкти у зеленій енергетиці (вітрові електростанції, завод з виробництва біопалива);

проєкти в агропереробці (завод з виробництва соєвого білка);

низку підприємств МСП через програми фінансової інклюзії за участі українських банків-партнерів.

Зокрема, в 2025 році керівною радою UIF опрацьовано та погоджено фінансування понад 20 програм IFIs на близько 3 млрд євро, запуск яких заплановано на 2026 рік.