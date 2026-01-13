Світова економіка зростатиме на 2,7% цього року — прогноз ООН

В Організації Об'єднаних Націй прогнозують, що цього року зростання світової економіки буде на рівні 2,7%.

Про це повідомляє пресслужба ООН із посиланням на доповідь «Світова економічна ситуація та перспективи», передає Укрінформ.

«У доповіді прогнозується, що світова економіка зросте на 2,7% цього року, що трохи нижче за 2,8%, прогнозовані на 2025 рік, і значно нижче за середній показник до пандемії в 3,2%», - заявили в Організації.

У документі зазначається, що «різке підвищення мит з боку Сполучених Штатів створило нове торговельне напруження, хоча відсутність ширшої ескалації допомогла обмежити негайні перебої в міжнародній торгівлі».

«Несподівана стійкість до тарифного шоку, підтримана стабільними споживчими витратами та зниженням інфляції, допомогла підтримувати зростання, але основні недоліки зберігаються. Слабкі інвестиції та обмежений фіскальний простір негативно впливають на економічну активність, а це означає, що світова економіка може перейти на стабільно повільніший шлях зростання, ніж у допандемічний період», - зауважили в ООН.

Прогнозується, що економічне зростання в Сполучених Штатах цього року буде на рівні 2% - порівняно з 1,9% у 2025 році - за підтримки пом'якшення монетарної та фіскальної політики, хоча послаблення ринку праці, ймовірно, вплине на динаміку.

У Європейському Союзі економічне зростання прогнозується на рівні 1,3%, порівняно з 1,5% у 2025 році, в умовах, коли вищі тарифи США та поточна геополітична невизначеність стримують експорт блоку.