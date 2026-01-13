Авторизация

Україна виграла швейцарський арбітраж на $18 млн через недопоставку боєприпасів

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру виніс рішення на користь України у спорі з американським постачальником зброї. Компанія, яка отримала стовідсоткову передоплату за артилерійські боєприпаси, виконала контракт лише частково і тепер змушена повернути понад $18 млн разом зі штрафними санкціями. Про це повідомляє Мін'юст.

Позов Міністерства оборони України стосувався порушення контрактних зобов'язань, укладених на початку повномасштабної війни. Американська компанія отримала повну передоплату за постачання артилерійських боєприпасів, але виконала свої зобов'язання лише частково.

Арбітражний суд повністю підтримав позицію української сторони після детального розгляду справи. Він відхилив усі заперечення відповідача, визнав факт порушення контрактних зобов'язань та постановив стягнути сплачені кошти.

Мін'юст залучив міжнародну юридичну фірму Staiger Attorneys at law Ltd, яка надавала консультації з питань швейцарського права.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

