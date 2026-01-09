Фінансові новини
- |
- 09.01.26
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Українські ГЕС отримають €75 млн від ЄБРР на відбудову
08:50 09.01.2026 |
Європейський банк реконструкції та розвитку надав компанії "Укргідроенерго" пакет фінансування для закупівлі критично важливого обладнання. Гроші підуть на посилення енергетичної стійкості країни під час війни. Про це повідомляє ЄБРР та пресслужба Мінфіну.
Пакет складається з кредиту ЄБРР на 75 млн євро та інвестиційних грантів від міжнародних донорів на 20 млн євро. Разом із власними коштами компанії загальна вартість проєкту становить 120 млн євро.
Фінансування буде спрямоване на закупівлю критично важливого обладнання для гідроелектростанцій, зокрема формування аварійного резерву, а також на надання консультаційних послуг для реалізації проєкту.
Інвестиції дадуть змогу замінити пошкоджені й зношені елементи на окремих ГЕС, підвищити їх ефективність і наростити виробництво відновлюваної електроенергії.
Планують провести аварійно-відновлювальні роботи та замінити обладнання на трьох об'єктах - Дніпровській ГЕС та каскаді Київських ГЕС і ГАЕС.
Крім того, закуплять критично необхідне обладнання для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
Грантові кошти спрямують на закупівлю гідромеханічного обладнання для Канівської ГЕС. За роки експлуатації воно зазнало значного зносу і не відповідає сучасним технічним вимогам.
Ініціатива також сприятиме щорічній економії понад 96 000 тонн викидів CO₂. Орієнтовний термін завершення проєкту - 2030 рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Провідні компанії — Chevron, Vitol та Trafigura — змагаються за продаж венесуельської нафти
|Українські перевізники отримали доступ до 35 країн у рамках «транспортного безвізу»
|Кабмін звільнив голову Держгеонадр
|Нафта дорожчає через побоювання перебоїв у поставках із Венесуели та Ірану
|Мінекономіки повідомило про зміни на ринку сільгоспземель
|Абромавичус продає Веревському групу компаній «Агро-Регіон»
Бізнес
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K
|Продаж автомобілів у Британії у 2025 році перевищив 2 млн уперше з пандемії
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ