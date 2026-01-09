Українські ГЕС отримають €75 млн від ЄБРР на відбудову

Європейський банк реконструкції та розвитку надав компанії "Укргідроенерго" пакет фінансування для закупівлі критично важливого обладнання. Гроші підуть на посилення енергетичної стійкості країни під час війни. Про це повідомляє ЄБРР та пресслужба Мінфіну.

Пакет складається з кредиту ЄБРР на 75 млн євро та інвестиційних грантів від міжнародних донорів на 20 млн євро. Разом із власними коштами компанії загальна вартість проєкту становить 120 млн євро.

Фінансування буде спрямоване на закупівлю критично важливого обладнання для гідроелектростанцій, зокрема формування аварійного резерву, а також на надання консультаційних послуг для реалізації проєкту.

Інвестиції дадуть змогу замінити пошкоджені й зношені елементи на окремих ГЕС, підвищити їх ефективність і наростити виробництво відновлюваної електроенергії.

Планують провести аварійно-відновлювальні роботи та замінити обладнання на трьох об'єктах - Дніпровській ГЕС та каскаді Київських ГЕС і ГАЕС.

Крім того, закуплять критично необхідне обладнання для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Грантові кошти спрямують на закупівлю гідромеханічного обладнання для Канівської ГЕС. За роки експлуатації воно зазнало значного зносу і не відповідає сучасним технічним вимогам.

Ініціатива також сприятиме щорічній економії понад 96 000 тонн викидів CO₂. Орієнтовний термін завершення проєкту - 2030 рік.