Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У IV кв. 2025 РФ удвічі частіше била по портах України, пошкодивши в 2,5 раза більше суден

10:30 07.01.2026 |

Економіка

Росія за жовтень-грудень 2025 року (за станом на 24 грудня) пошкодила 20 торгових суден, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період торік, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Це не поодинокі удари, а повторювана тактика тиску на економіку й цивільне населення. Це чітко показує: ворог намагається перервати сполучення, ускладнити експорт і дестабілізувати регіон, насамперед Одещину", - сказав Кашуба.

За його словами, за жовтень-грудень 2025 року було зафіксовано 35 атак на портову інфраструктуру України, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кашуба додав, що за останні три місяці 2025 року ворог також знищив 47 портових об'єктів, зокрема, резервуарні парки, які не зможуть бути відновленні у найближчі місяці внаслідок масштабів руйнувань.

Заступник міністра уточнив, що під час обстрілу 12 грудня було пошкоджено судно-пором CENK T, через що поромне сполучення тимчасово припинили, а у порту "Південний" внаслідок ударів 20-21 грудня на терміналі "Олсидз Блек Сі" знищено 12 резервуарів для зберігання соняшникової олії по 6 тис. тонн кожен.

Як зазначив Кашуба, у період з жовтня по грудень 2025 року порти Великої Одеси та Дунаю зменшили обробку вантажів на 16,9% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році - до 19,2 млн тонн.

"Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, різниця ще відчутніша: тоді морські порти України обробили 47 млн тонн вантажів за цей самий період. Та важливо зазначити, що тоді працювали 13 портів, а наразі - лише шість", - пояснив заступник міністра.

Він додав, що попри складну безпекову ситуацію експорт продовжується.

Кашуба також повідомив, що розробляється програма компенсації збитків для малого та середнього бізнесу від таких ударів Росії.

Наприкінці грудня віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що у 2025 році інтенсивність ударів ворога по портовій інфраструктурі збільшилася вдвічі: зафіксовано 90 комбінованих ударів.

За його даними, вантажообіг через морські та річні порти України у 2025 році скоротився на 21,7% - до 76,1 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,5634
  0,1426
 0,34
EUR
 1
 49,7992
  0,2856
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5700  0,15 0,35 42,6000  0,15 0,35
EUR 49,8620  0,29 0,58 49,8846  0,29 0,58

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес