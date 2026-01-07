Фінансові новини
За підсумками року Україна зменшила агроекспорт
08:19 07.01.2026 |
У 2025 році Україна, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, експортувала агропродукції на суму 22,53 млрд дол, що на 8,8% менше за результат попереднього року.
Про це пише АПК-Інформ.
"За підсумками 2025 року Україна експортувала агропродукції на суму $22,53 млрд, що на 8,8% (або на $2,15 млрд) менше за результат попереднього року", - говориться у повідомленні.
Як зазначили в УКАБ, попри зменшення валютної виручки частка АПК в загальній структурі експорту товарів у 2025 році становила 56,1%.
"Хоча цей відсоток дещо знизився порівняно з рекордним 2023 роком, коли агропродукція займала 61% усього експорту, галузь продовжує генерувати понад половину доходів країни від зовнішньої торгівлі", - наголосили в УКАБ.
Найбільш помітним трендом, на думку фахівців, стало скорочення агроекспорту до Європейського Союзу. Якщо у 2022-2024 роках частка ЄС у структурі українського агроекспорту стабільно перевищувала 50%, то у 2025 році вона зменшилась до 47,5% ($10,7 млрд).
Одними із факторів впливу є зміна логістичних маршрутів і посилення регуляторних обмежень на європейському ринку. Також спостерігається загальне зниження динаміки торгівлі, а саме: сальдо з ЄС скоротилося до $6,06 млрд проти $8,87 млрд у 2024-му.
Натомість на тлі зменшення експортних надходжень спостерігається зворотна тенденція в сегменті імпорту.
У 2025 році закупівлі іноземної агропродукції зросли до рекордних за останні п'ять років $8,75 млрд.
"Хоч частка агротоварів у загальному імпорті України залишається стабільною протягом останніх чотирьох років на рівні близько 10,8%, проте в абсолютних цифрах витрати на імпорт харчової продукції з кожним роком зростають", - зазначили аналітики.
"Водночас у 2025 році понад 53% від усього агроімпорту (4,64 $ млрд) надійшло з країн Європейського Союзу, що підкреслює глибоку інтеграцію споживчого ринку України з європейським", - додали в УКАБ.
