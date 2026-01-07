Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін реалізує 2 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо ДПС

16:35 06.01.2026 |

Економіка

Міністерство фінансів України реалізує два експериментальні проєкти, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Згідно з відповіддю Мінфіну на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що реалізує два експериментальні проєкти, зокрема: проєкт щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) в Державній податковій службі України (з липня 2024 року - протягом 2 років); проєкт щодо функціонування в Податковій службі єдиного уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (з березня 2025 року - протягом 2 років).

В самій ДПС повідомили, що крім зазначених вище, є учасниками реалізації експериментальних проєктів, координаторами яких є інші органи державної влади.

Зокрема, проєкти у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні"; проєкт щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Єдина платформа житлово- комунальних послуг"; проєкт щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами громадян України, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул".

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18 експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів; Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, ще один готується до впровадження; Міністерство у справах ветеранів України реалізує 9 експериментальних проєктів; Міністерство освіти і науки України реалізує 9 експериментальних проєктів; Міністерство внутрішніх справ України координує 4 експериментальні проєкти.

У вересні група народних депутатів зареєстрували у парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,5634
  0,1426
 0,34
EUR
 1
 49,7992
  0,2856
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на 05.01.26, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес