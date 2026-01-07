Міністерство оборони посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів

Міноборони посилило вимоги до боржників серед виконавців оборонних контрактів. Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.





"Міністерство оборони України посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів, які мають борги у виконавчих провадженнях та проти яких виконавчі дії зупиняються у період воєнного стану", - сказано в повідомленні.

У МОУ заявили, що запроваджено додатковий критерій визначення таких підприємств: обсяг виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення має перевищувати 50% від загального обсягу виробництва за останній звітний період.

Тут пояснили, що зміни запровадили у грудні 2025 року. За ініціативи Міноборони уряд ухвалив постанову, якою унормовано "Порядок визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану".

Міноборони отримало відповідні повноваження після ліквідації Міністерства стратегічних галузей промисловості України.





"Практика застосування положень Порядку показала необхідність внесення змін, які б чітко підкреслювали поширення його дії саме на підприємства, для яких виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення є основною діяльністю. Тому фахівці Міноборони розробили відповідні зміни у нормативно-правову базу", - зауважили у МОУ.

За інформацією відомства, тепер виконавець оборонного контракту має відповідати одночасно трьом критеріям:

1. Перебування підприємства у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ним із державним замовником у сфері оборони, службою державного замовника або залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання такого державного контракту (договору);

2. Включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

3. Обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення становить понад 50% загального обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній звітний період.

За даними Міноборони, наразі перелік виконавців оборонних контрактів, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, налічує 51 підприємство ОПК.