Міністерство оборони посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів

Міноборони посилило вимоги до боржників серед виконавців оборонних контрактів. Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.
"Міністерство оборони України посилило вимоги до виконавців
оборонних контрактів, які мають борги у виконавчих провадженнях та проти
яких виконавчі дії зупиняються у період воєнного стану", - сказано в
повідомленні.
У МОУ заявили, що запроваджено додатковий критерій визначення таких
підприємств: обсяг виробництва товарів, виконання робіт та надання
послуг оборонного призначення має перевищувати 50% від загального обсягу
виробництва за останній звітний період.
Тут пояснили, що зміни запровадили у грудні 2025 року. За ініціативи Міноборони уряд ухвалив постанову,
якою унормовано "Порядок визначення підприємств оборонно-промислового
комплексу, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення
виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану".
Міноборони отримало відповідні повноваження після ліквідації Міністерства стратегічних галузей промисловості України.
"Практика застосування положень Порядку показала необхідність внесення
змін, які б чітко підкреслювали поширення його дії саме на підприємства,
для яких виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг
оборонного призначення є основною діяльністю. Тому фахівці Міноборони
розробили відповідні зміни у нормативно-правову базу", - зауважили у
МОУ.
За інформацією відомства, тепер виконавець оборонного контракту має відповідати одночасно трьом критеріям:
1. Перебування підприємства у процесі виконання державного контракту
(договору), укладеного ним із державним замовником у сфері оборони,
службою державного замовника або залучення підприємства на підставі
договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до
виконання такого державного контракту (договору);
2. Включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);
3. Обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг
оборонного призначення становить понад 50% загального обсягу виробництва
товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній
звітний період.
За даними Міноборони, наразі перелік виконавців оборонних контрактів,
які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за
якими зупиняється у період воєнного стану, налічує 51 підприємство ОПК.