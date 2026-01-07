Авторизация

Міністерство оборони посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів

16:12 06.01.2026 |

Економіка

Міноборони посилило вимоги до боржників серед виконавців оборонних контрактів. Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.


"Міністерство оборони України посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів, які мають борги у виконавчих провадженнях та проти яких виконавчі дії зупиняються у період воєнного стану", - сказано в повідомленні.

У МОУ заявили, що запроваджено додатковий критерій визначення таких підприємств: обсяг виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення має перевищувати 50% від загального обсягу виробництва за останній звітний період.

Тут пояснили, що зміни запровадили у грудні 2025 року. За ініціативи Міноборони уряд ухвалив постанову, якою унормовано "Порядок визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану".

Міноборони отримало відповідні повноваження після ліквідації Міністерства стратегічних галузей промисловості України.


"Практика застосування положень Порядку показала необхідність внесення змін, які б чітко підкреслювали поширення його дії саме на підприємства, для яких виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення є основною діяльністю. Тому фахівці Міноборони розробили відповідні зміни у нормативно-правову базу", - зауважили у МОУ.

За інформацією відомства, тепер виконавець оборонного контракту має відповідати одночасно трьом критеріям:

1. Перебування підприємства у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ним із державним замовником у сфері оборони, службою державного замовника або залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання такого державного контракту (договору);

2. Включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);

3. Обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення становить понад 50% загального обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній звітний період.

За даними Міноборони, наразі перелік виконавців оборонних контрактів, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, налічує 51 підприємство ОПК.

За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,5634
  0,1426
 0,34
EUR
 1
 49,7992
  0,2856
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на 05.01.26, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

