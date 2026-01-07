Реальний ВВП України у 2025 році зріс на 2%, — ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2025 році зріс на 2%. Темпи зростання могли бути вищими, якби не масштабні руйнування, завдані Росією об’єктам видобутку газу, енергетичним мережам, портам та залізничній інфраструктурі.

Про це повідомив аналітичний центр "Інститут економічних досліджень і політичних консультацій" (ІЕД).

На думку аналітиків, економіка України у 2025 році зростала помірно. До кінця року багато організацій переглянули прогнози через суттєві руйнування, завдані Росією видобутку газу, енергетичних мереж, портової та залізничної інфраструктури.

У листопаді 2025 року брак доступу до електроенергії вперше з грудня 2024 року став однією з трьох головних перешкод для діяльності компаній (за даними опитування ІЕД). Іншими проблемами залишалися нестача робочої сили та загроза для безпеки.

Бізнес дедалі частіше стикався з проблемами пошуку кадрів, особливо восени, коли значна частина чоловіків віком 18-22 років отримала дозвіл на виїзд з країни. За оцінкою Мінекономіки, рівень безробіття залишався високим через розрив навичок і регіональні диспропорції між попитом і пропозицією робочої сили.

Додатковою перешкодою для компаній стало зростання цін на сировину та матеріали, частково через девальвацію гривні щодо євро. Бізнес також стикався зі зменшенням попиту та логістичними проблемами.

Попри це, урожай зернових у 2025 році виявився кращим, ніж очікувалося, що зменшило негативний вплив сільського господарства на зростання ВВП. Попит на продукцію оборонного комплексу сприяв розвитку машинобудування, а високий внутрішній попит на металургійну продукцію підтримував зростання цього сектору.

Зростання в торгівлі пояснювалося підвищенням реальних доходів домогосподарств завдяки вищим зарплатам, індексації пенсій та стриманому зростанню цін на непродовольчі товари.

З боку попиту зростали реальне кінцеве споживання домогосподарств та інвестиції, що сприяло збільшенню імпорту. Водночас реальний експорт суттєво скоротився через нижчі обсяги експорту зернових та олійних культур через відсутність запасів попередніх років. Державне споживання зростало насамперед через закупівлю озброєння.





"Хоча ми очікували, що у 2025 році буде більшим внесок від інвестиційної частини UkraineFacility, страхування військових ризиків та надання гарантій, але цього не сталось. Тому залишаємо ці сподівання на 2026 рік. Навряд чи буде швидко досягнуто миру цього року, а тому виклики та непевність супроводжуватимуть нас весь рік. В цілому ми очікуємо, що зростання реального ВВП у 2026 році буде лише дещо вищим за 2%", ‒ зазначили в ІЕД.

Як повідомлялося, у 2026-2028 роках щорічні боргові виплати України становитимуть у середньому 1,19 трлн грн, що приблизно відповідає 10,4% прогнозованого ВВП країни. Про це йдеться в борговій стратегії на 2026–2028 роки, затвердженій урядом на засіданні 24 грудня.

Згідно з документом, загальні державні витрати на погашення боргу та сплату відсотків у 2025 році складуть 1,05 трлн грн, у 2026 році – 1,17 трлн грн, у 2027 році – 1,26 трлн грн, а в 2028 році – 1,29 трлн грн. За розрахунками Міністерства фінансів, у середньому держава щорічно витрачатиме на обслуговування та погашення боргу близько 1,193 трлн грн.