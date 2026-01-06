Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Плюс 647 грн: у 2026 році підвищили максимальну допомогу з безробіття
У 2026 році максимальна допомога по безробіттю становить 8647 грн, а мінімальна - 3900 грн, повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.
"З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата і тепер її розмір становить 8647 грн. Цей показник є ключовою економічною складовою активних програм сприяння зайнятості, які реалізовує Державна служба зайнятості. Тому разом із цим соціальним стандартом автоматично збільшуються і основні виплати допомоги для людей та компенсацій для бізнесу. Підтримка для тих, хто шукає роботу: максимальна допомога по безробіттю тепер становить 8 647 грн, а мінімальна - 3 900 грн (у 2025 році така допомога становила 8 тис. і 3 тис. грн відповідно - ІФ-У)", - написала Жовтяк в мережі Facebook.
За її словами, з початку повномасштабного вторгнення таку допомогу отримали 1,4 млн людей.
Також до 17 294 грн зросла компенсація за працевлаштування вимушено переміщених громадян, які шукають роботу (у 2025 році - 16 тис. грн).
Крім того, покриття витрат за працевлаштування ветеранів і ветеранок зросло до 8 647 грн, молоді віком до 35 років на перше робоче місце - до 4 323 грн.
"Завдяки цим компенсаційним програмам працевлаштовано майже 62 тис. внутрішньо переміщених громадян, майже 800 ветеранів і ветеранок, 2,8 тис молодих людей", - розповіла директорка.
Серед іншого, компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи збільшилися до 129 705 грн, II групи - до 86 470 грн (у 2025 році - 120 тис. і 80 тис. грн відповідно).
""Армія відновлення": оплата за повний місяць суспільно корисних робіт тепер становить 12 970 грн. Для прифронтових територій, а також для ветеранів і ветеранок - зростає до 17 294 грн. В рамках проєкту "Армія відновлення" до тимчасових робіт долучено 82 тис. людей, видано понад 330 тис. направлень", - додала Жовтяк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Податкова нагадала ФОПам про новий порядок подання розрахунку: що змінилося з 1 січня?
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Запаси газу в ПСГ ЄС нижчі за 60%, температура досягає мінімуму за останні 15 років
|Плюс 647 грн: у 2026 році підвищили максимальну допомогу з безробіття
|Рекордні інтервенції: Нацбанк за рік продав $36 млрд для підтримки гривні
|Українці оформили вже 80 тис. квитків за перший місяць програми "УЗ 3000 км" - віцепрем’єр
|Мінфін зменшує пропозицію доларових ОВДП у січні–березні
|Профіцит платіжного балансу в листопаді зріс до $5,1 млрд за збільшення дефіциту поточного рахунку до $3,5 млрд
Бізнес
|Fixygen: найкращі крипто-стартапи 2025 року — хто реально рухав ринок
|Fixygen: найгірші крипто-стартапи та анти-кейси 2025 року — де ринок покарав найжорсткіше
|Завдяки електромобілям: ринок нових авто в Україні завершив 2025 рік рекордним зростанням
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році