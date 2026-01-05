Авторизация

$200 млрд на економічний поштовх: в уряді розповіли деталі "мирної" фінансової угоди

Із $800 млрд фінансування, на яке розраховує Україна у рамках мирних домовленостей, відшкодування збитків, відновлення та бюджетний "макрофін" складуть $600 млрд.

Про це розповів журналістам віцепрем'єр Тарас Качка, який бере участь у переговорах щодо економічної угоди, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Качка підтвердив позицію прем'єрки Свириденко про те, що розраховані за участю західних партнерів $800 млрд необхідних вливань у економіку України включатимуть головні статті витрат для економічного розвитку і покриття втрат від агресії, але не включатимуть безпекові витрати.

"Сюди входять кошти на компенсації збитків фізичним особам, також на загальну відбудову України, на потреби макрофінансової стабільності, а також "бустер" для економічного розвитку", - пояснив він.

За словами Качки, наразі є розуміння обсягу згаданого "бустера", тобто фінансування, що дасть Україні економічний поштовх для повоєнного зростання. "Для цього "бустера" є орієнтир в масштабах 200 млрд доларів США", - повідомив він.

"В нас є чітке розуміння, що основою і фундаментом таких цієї роботи будуть реформи, які здійснює Україна в рамках вступу до Європейського Союзу. І ми бачимо, що роль Європейського Союзу буде дуже великою і ті та підтримка, яку ЄС нам надає, є дуже важливою", - додав він.

Качка також наголосив на необхідності якнайшвидшого вступу України в ЄС і підкреслив, що Україна ставить за мету впоратися швидше, ніж до 2030 року, як це декларують інституції Євросоюзу.

"Найбільш амбітна цифра, яка зараз обговорюється в рамках мирного плану 20 пунктів - 2027 рік - теж є реалістичною і є вже певні розуміння, як цей календар можна скоротити. Це дуже теоретично, надзвичайно рекордно, але можливо", - вважає він.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

