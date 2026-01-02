Фінансові новини
- 02.01.26
- 04:45
- RSS
- мапа сайту
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 234 грн з 1 січня
З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років і чоловікам і жінкам необхідно мати 33 роки стажу, а мінімальний розмір пенсії за віком зріс на 234 грн.
Згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Законом про "Державний бюджет на 2026 рік" передбачено, що 1 січня показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить 2 595 грн, відповідно, мінімальний розмір пенсії за віком збільшився з 2 361 грн до 2 595 грн.
Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України (ПФУ), з 1 січня 2026 року для виходу на пенсію в 60 років і чоловікам, і жінкам необхідно мати 33 роки стажу; в 63 роки вийти на пенсію матимуть право громадяни при наявності не менше 23 років стажу; в 65 років - 15 років стажу.
Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.
