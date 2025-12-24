Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Телемарафон додатково отримав 109 мільйонів

Телемарафон додатково отримав 109 мільйонів


ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 16 грудня уклало чотири угоди з телеканалами на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" до кінця цього року на загальну суму 109 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

У березні з телеканалами уклали чотири угоди на створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" в 2025 році на 738 млн грн.

Тепер їм дозамовили послуги на листопад-грудень на 109 млн грн.

Вартість нових договорів становить від 24 до 29 млн грн.

Видання зазначає, що прописано різний обсяг оплачуваного контенту, відтак ціни за годину різняться.

Отже, сумарно вартість створення контенту на поточний рік зросла до 847 млн грн.

З урахуванням видатків на ще один телемарафон Freeдом виробникам контенту для обох марафонів заплатили вже 2,70 млрд грн, підрахували "Наші гроші".

Телемарафон транслюють ТОВ "Ми - Україна", ТОВ "СЛМ Новини" (інформаційний продакшн групи StarLightMedia"), який належить Віктору Пінчуку, ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", яка входить до групи підсанкційного Ігоря Коломойського, ПрАТ "Телеканал "Інтер", яким володіє підсанкційний Дмитро Фірташ та "Кінокіт" від "Ради".

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1003
  0,0479
 0,11
EUR
 1
 49,6363
  0,1459
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6844  0,13 0,32 42,2848  0,11 0,25
EUR 49,1741  0,05 0,10 49,8919  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0700  0,19 0,45 42,1000  0,17 0,41
EUR 49,6468  0,33 0,67 49,6655  0,31 0,63

Бізнес