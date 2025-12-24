Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення українського ОПК

Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України. Йдеться, зокрема, про механізми надання держпідтримки оборонним підприємствам.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України", - написав він у Телеграм.

"Ідеться про нові умови з релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських зброярів", - зазначив міністр.

"Започатковуємо новий експериментальний проєкт щодо "Мотор Січі". Прискорюємо проєктування нових об'єктів підприємства", - розповів Шмигаль.

"Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації", - зазначив міністр.

"Все це активізує відновлення та створення нових об'єктів "Мотор Січі" для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7", - запевнив він.

"Конкретизуємо умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам. Зокрема, щодо часткової компенсації процентних і лізингових платежів", - повідомив Шмигаль.