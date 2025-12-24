Фінансові новини
- |
- 24.12.25
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення українського ОПК
08:17 24.12.2025 |
Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України. Йдеться, зокрема, про механізми надання держпідтримки оборонним підприємствам.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
"Сьогодні Уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України", - написав він у Телеграм.
"Ідеться про нові умови з релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських зброярів", - зазначив міністр.
"Започатковуємо новий експериментальний проєкт щодо "Мотор Січі". Прискорюємо проєктування нових об'єктів підприємства", - розповів Шмигаль.
"Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації", - зазначив міністр.
"Все це активізує відновлення та створення нових об'єктів "Мотор Січі" для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7", - запевнив він.
"Конкретизуємо умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам. Зокрема, щодо часткової компенсації процентних і лізингових платежів", - повідомив Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський вже не мовчить. Чому олігарх знову згадав про "Укрнафту" та чим це загрожує державі?
|Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|За два дні майже 100 дронів: РФ знову вдарила по об'єктах Нафтогазу, є критичні руйнування
|Президент: Загальна оцінка втрат України від війни - $800 мільярдів
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Зеленський: Згоди щодо ЗАЕС досягти поки не вдалося, компроміс України - експлуатація 50 на 50 зі США
|Телемарафон додатково отримав 109 мільйонів
|Бензин і дизпальне дешевшають: які ціни на АЗС України 23 грудня
Бізнес
|Світове автовиробництво зросло на 4%
|AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі
|BMW запатентувала гвинти у формі своєї емблеми
|Китайські роботаксі їдуть до Лондона: Uber і Lyft запустять пілотну програму разом з Baidu
|Італія оштрафувала Apple на майже 100 мільйонів євро
|ЗМІ: TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США
|Хакери з Північної Кореї стали головним кошмаром власників криптовалют — у 2025 році вони викрали не менше $2,02 млрд