Мінекономіки розширило перелік української агротехніки з компенсацією 25% на 216 нових позицій

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства всьоме від початку 2025 року оновило Перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості якої (без ПДВ) компенсується державою.

До переліку додано 216 нових найменувань продукції та п'ять нових заводів-виробників, що доводить загальну кількість позицій до 14 425 від 166 українських виробників, повідомляє пресслужба Мінекономіки.


Вперше до програми включено продукцію таких підприємств:

  • "Харків Трактор Інжиніринг" (Харківська обл.)
  • "ТИРЕГОД УКРАЇНА" (Львівська обл.)
  • "АГРІКОН-ПІВДЕНЬ" (м. Львів)
  • "ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД УКРВЕНТСИСТЕМИ" (м. Харків)
  • "АРПАЛ" (Вінницька обл.)


    • Також розширено перелік продукції вже учасників програми:

  • "Компанія "Ваговимірювальні системи" (м. Дніпро) - 38 позицій
  • "Богуславська сільгосптехніка" (Київська обл.) - 7 позицій
  • "Лозівський Ковальсько-Механічний завод" (Харківська обл.) - 2 позиції
  • "АГРОКУБ" (м. Запоріжжя) - 11 позицій
  • "ІРРІГАТОР Україна" (м. Одеса) - 9 позицій
  • "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД" (м. Одеса) - 37 позицій
  • "Капіталпромресурс" (м. Запоріжжя) - 3 позиції
  • "Черкасиелеватормаш" (м. Черкаси) - 62 позиції
  • ТДВ "БРАЦЛАВ" (Вінницька обл.) - 2 позиції
  • ПП "ВК Технополь" (Кіровоградська обл.) - 4 позиції
  • ПП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (Київська обл.) - 2 позиції


    • Крім того, розширено перелік офіційних дилерів-представників для придбання продукції з компенсацією:

  • "Лозівський Ковальсько-Механічний завод" (Харківська обл.) - 1 представник
  • ТОВ "КОМПЛЕКС" (м. Дніпро) - 1 представник
  • "Завод Кобзаренка" (Сумська обл.) - 4 представники
  • "РЕМСИНТЕЗ" (м. Кропивницький) - 1 представник
  • ПП "ВК Технополь" (м. Кропивницький) - 4 представники
  • ТОВ "Техмаш Агро" (Київська обл.) - 2 представники


    • Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за техніку та обладнання з рівнем локалізації виробництва від 60% (для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та зерновозів діють окремі умови). 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3384
    		  0,1536
    		 0,36
    EUR
    		 1
    		 49,6291
    		  0,0393
    		 0,08

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
    EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,4000  0,01 0,02 42,4300  0,01 0,02
    EUR 49,7520  0,03 0,05 49,7790  0,03 0,05

