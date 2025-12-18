Мінекономіки розширило перелік української агротехніки з компенсацією 25% на 216 нових позицій

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства всьоме від початку 2025 року оновило Перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості якої (без ПДВ) компенсується державою.

До переліку додано 216 нових найменувань продукції та п'ять нових заводів-виробників, що доводить загальну кількість позицій до 14 425 від 166 українських виробників, повідомляє пресслужба Мінекономіки.





Вперше до програми включено продукцію таких підприємств:

"Харків Трактор Інжиніринг" (Харківська обл.)

"ТИРЕГОД УКРАЇНА" (Львівська обл.)

"АГРІКОН-ПІВДЕНЬ" (м. Львів)

"ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД УКРВЕНТСИСТЕМИ" (м. Харків)

"АРПАЛ" (Вінницька обл.)





Також розширено перелік продукції вже учасників програми:

"Компанія "Ваговимірювальні системи" (м. Дніпро) - 38 позицій

"Богуславська сільгосптехніка" (Київська обл.) - 7 позицій

"Лозівський Ковальсько-Механічний завод" (Харківська обл.) - 2 позиції

"АГРОКУБ" (м. Запоріжжя) - 11 позицій

"ІРРІГАТОР Україна" (м. Одеса) - 9 позицій

"ВЕЛЕС-АГРО ЛТД" (м. Одеса) - 37 позицій

"Капіталпромресурс" (м. Запоріжжя) - 3 позиції

"Черкасиелеватормаш" (м. Черкаси) - 62 позиції

ТДВ "БРАЦЛАВ" (Вінницька обл.) - 2 позиції

ПП "ВК Технополь" (Кіровоградська обл.) - 4 позиції

ПП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (Київська обл.) - 2 позиції





Крім того, розширено перелік офіційних дилерів-представників для придбання продукції з компенсацією:

"Лозівський Ковальсько-Механічний завод" (Харківська обл.) - 1 представник

ТОВ "КОМПЛЕКС" (м. Дніпро) - 1 представник

"Завод Кобзаренка" (Сумська обл.) - 4 представники

"РЕМСИНТЕЗ" (м. Кропивницький) - 1 представник

ПП "ВК Технополь" (м. Кропивницький) - 4 представники

ТОВ "Техмаш Агро" (Київська обл.) - 2 представники





Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за техніку та обладнання з рівнем локалізації виробництва від 60% (для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та зерновозів діють окремі умови).