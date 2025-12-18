Мінекономіки розширило перелік української агротехніки з компенсацією 25% на 216 нових позицій

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства всьоме від початку 2025 року оновило Перелік української
сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості якої (без ПДВ)
компенсується державою.
До переліку додано 216 нових найменувань
продукції та п'ять нових заводів-виробників, що доводить загальну
кількість позицій до 14 425 від 166 українських виробників, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Вперше до програми включено продукцію таких підприємств:
"Харків Трактор Інжиніринг" (Харківська обл.)"ТИРЕГОД УКРАЇНА" (Львівська обл.)"АГРІКОН-ПІВДЕНЬ" (м. Львів)"ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД УКРВЕНТСИСТЕМИ" (м. Харків)"АРПАЛ" (Вінницька обл.)
Також розширено перелік продукції вже учасників програми:
"Компанія "Ваговимірювальні системи" (м. Дніпро) - 38 позицій"Богуславська сільгосптехніка" (Київська обл.) - 7 позицій"Лозівський Ковальсько-Механічний завод" (Харківська обл.) - 2 позиції"АГРОКУБ" (м. Запоріжжя) - 11 позицій"ІРРІГАТОР Україна" (м. Одеса) - 9 позицій"ВЕЛЕС-АГРО ЛТД" (м. Одеса) - 37 позицій"Капіталпромресурс" (м. Запоріжжя) - 3 позиції"Черкасиелеватормаш" (м. Черкаси) - 62 позиціїТДВ "БРАЦЛАВ" (Вінницька обл.) - 2 позиціїПП "ВК Технополь" (Кіровоградська обл.) - 4 позиціїПП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (Київська обл.) - 2 позиції
Крім того, розширено перелік офіційних дилерів-представників для придбання продукції з компенсацією:
"Лозівський Ковальсько-Механічний завод" (Харківська обл.) - 1 представникТОВ "КОМПЛЕКС" (м. Дніпро) - 1 представник"Завод Кобзаренка" (Сумська обл.) - 4 представники"РЕМСИНТЕЗ" (м. Кропивницький) - 1 представникПП "ВК Технополь" (м. Кропивницький) - 4 представникиТОВ "Техмаш Агро" (Київська обл.) - 2 представники
Компенсація
25% вартості (без ПДВ) надається за техніку та обладнання з рівнем
локалізації виробництва від 60% (для комбайнів, тракторів, самохідних
обприскувачів та зерновозів діють окремі умови).