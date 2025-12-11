Фінансові новини
- |
- 11.12.25
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Відбудова України: громади по-новому розраховуватимуть вартість робіт
14:32 11.12.2025 |
В Україні впроваджують нові правила розрахунку вартості робіт під час відбудови, і вже більше 500 громад та обласні військові адміністрації доєдналися до спільного меморандуму щодо роботи у нових умовах.
Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.
Єдині правила формування вартості будівельних робіт для всіх проектів за кошти державного бюджету та донорів передбачає відповідна урядова постанова, говориться у повідомленні.
За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, меморандум закріплює готовність працювати за прозорими правилами.
"У документі закладені механізми координації, обміну інформацією та залучення ширшого кола учасників до реалізації проектів, що відновлюють житло, соціальну інфраструктуру, об'єкти енергетики, водопостачання та інші критично важливі системи", - пояснив він.
"Раніше підходи до визначення вартості могли суттєво відрізнятися навіть для однакових робіт. Нові правила створюють спільне поле, у якому замовники та підрядники працюють за єдиною логікою", - підкреслюють у Мінрозвитку.
Вартість матеріалів формується на основі реальних пропозицій, а після запуску державної бази цін буде орієнтуватися на середні значення, що надходитимуть у ЄДЕССБ автоматично.
Це забезпечує обґрунтовані кошториси, зрозумілі та передбачувані для всіх, хто працює над відновленням, і для донорів, зазначають у відомстві.
Окремо врегульовано стандартні витрати: загальновиробничі мають становити не більше 10% від прямих витрат, адміністративні - не більше 3%, прибуток підрядника - до 15%.
У проектах відновлення зафіксовано мінімальну оплату праці відповідно до Галузевої угоди, а для робіт у зонах бойових дій передбачені коефіцієнти, які підвищують оплату. Такий підхід захищає працівників і забезпечує чесні умови роботи, зазначає міністерство.
"Усі матеріали, які використовуються у будівництві, отримують уніфікований код через Кодифікатор будівельної продукції. Це дозволяє формувати коректний діапазон ринкових цін та забезпечує однакове розуміння кожної позиції всіма учасниками ринку", - говориться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проти РФ, Білорусь, Китай, США
|ОПЕК знову зберегла прогнози зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. на рівні 1,3 млн б/д і 1,38 млн б/д
|Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"
|Глава Нацбанку назвав причини сповільнення інфляції та розповів про очікування
|Відбудова України: громади по-новому розраховуватимуть вартість робіт
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується $62,15 за барель
Бізнес
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS