Відбудова України: громади по-новому розраховуватимуть вартість робіт

В Україні впроваджують нові правила розрахунку вартості робіт під час відбудови, і вже більше 500 громад та обласні військові адміністрації доєдналися до спільного меморандуму щодо роботи у нових умовах.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Єдині правила формування вартості будівельних робіт для всіх проектів за кошти державного бюджету та донорів передбачає відповідна урядова постанова, говориться у повідомленні.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, меморандум закріплює готовність працювати за прозорими правилами.

"У документі закладені механізми координації, обміну інформацією та залучення ширшого кола учасників до реалізації проектів, що відновлюють житло, соціальну інфраструктуру, об'єкти енергетики, водопостачання та інші критично важливі системи", - пояснив він.

"Раніше підходи до визначення вартості могли суттєво відрізнятися навіть для однакових робіт. Нові правила створюють спільне поле, у якому замовники та підрядники працюють за єдиною логікою", - підкреслюють у Мінрозвитку.

Вартість матеріалів формується на основі реальних пропозицій, а після запуску державної бази цін буде орієнтуватися на середні значення, що надходитимуть у ЄДЕССБ автоматично.

Це забезпечує обґрунтовані кошториси, зрозумілі та передбачувані для всіх, хто працює над відновленням, і для донорів, зазначають у відомстві.

Окремо врегульовано стандартні витрати: загальновиробничі мають становити не більше 10% від прямих витрат, адміністративні - не більше 3%, прибуток підрядника - до 15%.

У проектах відновлення зафіксовано мінімальну оплату праці відповідно до Галузевої угоди, а для робіт у зонах бойових дій передбачені коефіцієнти, які підвищують оплату. Такий підхід захищає працівників і забезпечує чесні умови роботи, зазначає міністерство.

"Усі матеріали, які використовуються у будівництві, отримують уніфікований код через Кодифікатор будівельної продукції. Це дозволяє формувати коректний діапазон ринкових цін та забезпечує однакове розуміння кожної позиції всіма учасниками ринку", - говориться у повідомленні.