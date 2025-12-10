Авторизация

Лише десята частина новобудов передбачає підключення до центрального опалення

Лише 42 новобудови з 419 проєктів, розпочатих в Україні у 2024-2025 роках, передбачають підключення до центрального опалення, повідомили у ЛУН на запит "Інтерфакс-Україна".

Створюючі нове житло, девелопери пропонують майбутнім мешканцям різні варіанти енергетичної свободи. Лідирують в цілому по країні індивідуальне опалення у квартирі, їх пропонують 293 проєкти. Автономне у будинку передбачено у 63, є й комбіновані рішення - автономне у будинку та індивідуальне у квартирі (7) та централізоване з індивідуальним у квартирі (1). Про 14 проєктів девелопери не повідомили про технологію опалення.

Є регіональні особливості. Відносно більша частина центрального опалення у столиці, де 5 з 23 розпочатих у 2024-2025 роках проєктах анонсують підключення до нього. Автономне (у будинку) запроєктовано у дев'яти проєктах, індивідуальне (в квартирі) - у семи. Два проєкта не повідомили про обрані рішення.

У Київській області лідером є індивідуальне опалення, його пропонують у 29 з 43 проєктів, централізоване запроєктовано у семи проєктах, автономне - в п'яти, комбіноване, автономне + індивідуальне - одному. Ще про один з проєктів нема даних.

У Львівській області цей тренд ще більш виражений. Індивідуальне (в квартирі) передбачено 98 проєктами з розпочатих 115, автономне - у восьми, автономне + індивідуальне - у двох, централізоване лише у одному. Девелопери шести проєктів не вказали обране рішення.

В Івано-Франківській області централізоване передбачено лише двох з 43 проєктів. Теж у лідерах індивідуальне - в квартирах 25 ЖК, автономне - у 14 будинках. У двох проєктах не вказане рішення
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

