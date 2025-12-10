Українська влада не встигне виконати свої зобов'язання на четвертий квартал цього року у межах програми фінансування Ukraine Facility від ЄС.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Якщо торік ми успішно і майже вчасно закрили усі індикатори, вибравши за це усе передбачене фінансування від ЄС, то у 2025 році все набагато гірше", - констатував Гетманцев.

Він нагадав, що цього року Україна не виконала вчасно свої зобов'язання за програмою у жодному з перших трьох кварталів, за оцінками консорціуму RRR4U. Через це Україна недоотримала понад 1,7 мільярда євро передбачених програмою коштів, що становить понад 10% непокритої потреби на 2026 рік, зауважив Гетманцев.

"Станом на початок грудня маємо 15 (!!!) невиконаних індикаторів вже четвертого кварталу, які мали б бути закриті до кінця 2025 року (виконано втричі менше - лише 5). Близько половини індикаторів четвертого кварталу вимагають ухвалення відповідних законів (ціна питання - отримання/неотримання 2,2 млрд. євро)", - наголосив голова Комітету.

За його словами, виконати всі заплановані індикатори за той час, що залишився до кінця року, неможливо. Адже частина законопроєктів навіть не подана до Верховної Ради.

"Замість висновків - питання до виконавської дисципліни. Завдання точно не були складнішими, ніж рік тому. Ми самі визначили їх зміст та дедлайни. Часу - навіть більше, ніж торік", - додав Гетманцев.

Чому Україна недоотримує кошти за програмою Ukraine Facility

Як повідомлялося, на початку листопада Рада ЄС схвалила виділення Україні п'ятого траншу підтримки в рамках Інструменту ЄС для України Ukraine Facility. Його розмір становитиме 1,35 млрд євро, ще майже 600 млн євро ЄС виплатить разом із ним за ухвалення реформу АРМА, яку Україна мала провести раніше.

Водночас, Україна недоотримає частину коштів з п'ятого траншу, який враховує виконання зобов'язань у другому кварталі і мав би становити майже 2 млрд євро.

Розмір цього траншу зменшили через невиконання двох реформ: щодо перевірки декларацій доброчесності суддів та реформи цифровізації виконавчого провадження. Україна має час до кінця другого кварталу 2026 року на їхнє виконання.

Нагадаємо, раніше ЄС аналогічним чином зменшив розмір четвертого у 2025 році траншу фінансової допомоги Україні в рамках механізму Ukraine Facility, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

У Єврокомісії пояснили, що у разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро. Але оскільки 3 із 16 індикаторів залишалися невиконаними, розмір траншу зменшать до 3,05 млрд євро. У Єврокомісії уточнювали, що з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша - закону про реформу АРМА, а третя - відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".