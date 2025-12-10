Авторизация

Великий бізнес цьогоріч сплатив ₴46,7 мільярда ПДФО

15:39 09.12.2025 |

Економіка

Великі платники у січні - листопаді 2025 року сплатили до загального фонду державного бюджету 46,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 52,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

"Платники Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків протягом січня-листопада 2025 року спрямували до загального фонду держбюджету 46,7 млрд грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати. Порівняно з минулорічними показниками надходження ПДФО зросли на 16,2 млрд грн або на 52,9%", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у листопаді 2025 року надходження податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати становили 4,3 млрд грн. Це 1,5 раза або на 1,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважується, що податок на доходи фізичних осіб є однією з найважливіших складових податкової системи держави, оскільки відіграє важливу роль у формуванні державного бюджету. У структурі надходжень він займає топові позиції, а надходження від великих платників складають левову частку цього збору.
 

