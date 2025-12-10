Фінансові новини
- |
- 10.12.25
- |
- 02:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Великий бізнес цьогоріч сплатив ₴46,7 мільярда ПДФО
15:39 09.12.2025 |
Великі платники у січні - листопаді 2025 року сплатили до загального фонду державного бюджету 46,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 52,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
"Платники Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків протягом січня-листопада 2025 року спрямували до загального фонду держбюджету 46,7 млрд грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати. Порівняно з минулорічними показниками надходження ПДФО зросли на 16,2 млрд грн або на 52,9%", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у листопаді 2025 року надходження податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати становили 4,3 млрд грн. Це 1,5 раза або на 1,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зауважується, що податок на доходи фізичних осіб є однією з найважливіших складових податкової системи держави, оскільки відіграє важливу роль у формуванні державного бюджету. У структурі надходжень він займає топові позиції, а надходження від великих платників складають левову частку цього збору.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
|Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України
|ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Великий бізнес цьогоріч сплатив ₴46,7 мільярда ПДФО
|Надходження єдиного внеску цьогоріч зросли на 21% - податкова
|ОПК отримав ₴1,5 мільярда на відновлення виробництва - Шмигаль
|Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців
|Українські металурги третій місяць поспіль нарощують виробництво чавуну
|Гетманцев: Незабаром уряд внесе проєкт Трудового кодексу до Верховної Ради
Бізнес
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg
|Netflix придбав Warner Bros. за $72 млрд
|Apple і Samsung безроздільно лідирують на світовому ринку смартфонів: аналітики назвали десять найбільш популярних моделей третього кварталу 2025 року
|Ринок нових вантажівок в Україні скоротився на 6%
|Глава Nvidia передбачив появу ядерних мініреакторів через зростання ШІ-галузі
|Дефіцит оперативної пам'яті погіршиться: Micron Technology оголосила про вихід з ринку споживчої продукції