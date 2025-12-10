Надходження єдиного внеску цьогоріч зросли на 21% - податкова

У січні - листопаді 2025 року надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до держбюджету становили понад 593,1 млрд грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

"Єдиний внесок демонструє стабільну динаміку зростання. За 11 місяців поточного року до бюджету вже перераховано понад 593,1 млрд грн ЄСВ, що на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що додатково українська система соціального страхування отримала 103,3 млрд грн, що є важливим ресурсом для фінансування пенсійних та соціальних виплат.

Як повідомлялося, за 11 місяців 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 2,33 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

