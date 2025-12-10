Фінансові новини
- |
- 10.12.25
- |
- 02:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Надходження єдиного внеску цьогоріч зросли на 21% - податкова
14:49 09.12.2025 |
У січні - листопаді 2025 року надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до держбюджету становили понад 593,1 млрд грн.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
"Єдиний внесок демонструє стабільну динаміку зростання. За 11 місяців поточного року до бюджету вже перераховано понад 593,1 млрд грн ЄСВ, що на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що додатково українська система соціального страхування отримала 103,3 млрд грн, що є важливим ресурсом для фінансування пенсійних та соціальних виплат.
Як повідомлялося, за 11 місяців 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 2,33 трлн грн податків, зборів та інших платежів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
|Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України
|ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Великий бізнес цьогоріч сплатив ₴46,7 мільярда ПДФО
|Надходження єдиного внеску цьогоріч зросли на 21% - податкова
|ОПК отримав ₴1,5 мільярда на відновлення виробництва - Шмигаль
|Подано 15,7 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", виплати отримали уже 11,6 млн українців
|Українські металурги третій місяць поспіль нарощують виробництво чавуну
|Гетманцев: Незабаром уряд внесе проєкт Трудового кодексу до Верховної Ради
Бізнес
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg
|Netflix придбав Warner Bros. за $72 млрд
|Apple і Samsung безроздільно лідирують на світовому ринку смартфонів: аналітики назвали десять найбільш популярних моделей третього кварталу 2025 року
|Ринок нових вантажівок в Україні скоротився на 6%
|Глава Nvidia передбачив появу ядерних мініреакторів через зростання ШІ-галузі
|Дефіцит оперативної пам'яті погіршиться: Micron Technology оголосила про вихід з ринку споживчої продукції