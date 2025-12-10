Авторизация

ОПК отримав ₴1,5 мільярда на відновлення виробництва - Шмигаль

14:25 09.12.2025 |

Економіка

Виробники оборонно-промислового комплексу, пошкоджені внаслідок російських атак, уже отримали понад 1,5 млрд грн бюджетної підтримки для відновлення роботи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Фейсбуці.

«За ініціативи Міністерства оборони влітку цього року оновлено механізм фінансування оборонних підприємств, які зазнали ворожих атак. Це дозволило оперативно спрямувати кошти на ліквідацію наслідків обстрілів і відновлення виробництва», - зазначив він.

За словами Шмигаля, паралельно Міноборони розробляє комплексний план захисту оборонної промисловості від майбутніх ударів. Зокрема, ідеться про зміну географії виробництва, релокацію та дублювання потужностей, переміщення підприємств із районів, де російські війська активно застосовують керовані авіабомби, а також про створення підземних виробничих комплексів.

«Працюємо над тим, щоб українська оборонна промисловість мала безпечні умови для розвитку, а українські воїни були забезпечені всім необхідним», - підкреслив міністр.
 

