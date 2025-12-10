Українські металурги третій місяць поспіль нарощують виробництво чавуну

Вітчизняні металурги третій місяць поспіль нарощують виробництво чавуну, за підсумками 11 місяців 2025 року його обсяги вже на 10,2% перевищили показник минулого року.

Про це повідомило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

Згідно з даними об'єднання, українські металургійні підприємства за 11 місяців виплавили 6,52 млн т чавуну, що на 10,2% більше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема, у листопаді виплавлено 704,3 тис. т, що на 1,8% більше, ніж у жовтні. Порівняно із листопадом 2024 року зафіксовано зростання на 29,7%.

У виробництві прокату за звітний період зафіксовано зростання обсягів на 3,9% - до 5,74 млн т. При цьому порівняно з жовтнем 2025-го виробництво прокату збільшилося на 10,3%%, у річному вимірі - на 23,5%.

Водночас виробництво сталі протягом січня - листопада скоротилося на 3,1% - до 7,02 млн т. У листопаді обсяги виплавки сталі перевищили показник минулого року на 18,5%, сягнувши 641,1 тис. т, проти жовтня вони впали на 1,1%.