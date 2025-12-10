Фінансові новини
Українські металурги третій місяць поспіль нарощують виробництво чавуну
12:27 09.12.2025
Про це повідомило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.
Згідно з даними об'єднання, українські металургійні підприємства за 11 місяців виплавили 6,52 млн т чавуну, що на 10,2% більше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема, у листопаді виплавлено 704,3 тис. т, що на 1,8% більше, ніж у жовтні. Порівняно із листопадом 2024 року зафіксовано зростання на 29,7%.
У виробництві прокату за звітний період зафіксовано зростання обсягів на 3,9% - до 5,74 млн т. При цьому порівняно з жовтнем 2025-го виробництво прокату збільшилося на 10,3%%, у річному вимірі - на 23,5%.
Водночас виробництво сталі протягом січня - листопада скоротилося на 3,1% - до 7,02 млн т. У листопаді обсяги виплавки сталі перевищили показник минулого року на 18,5%, сягнувши 641,1 тис. т, проти жовтня вони впали на 1,1%.
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
|Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України
|ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
