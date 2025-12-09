Фінансові новини
- 09.12.25
- 11:56
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Фонд держмайна за тиждень залучив від приватизації понад ₴187 мільйонів
10:59 09.12.2025
Фонд державного майна 1-5 грудня провів п'ять успішних торгів із продажу державного майна, за підсумком яких залучив до бюджету 187,42 млн грн.
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 5 аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 187,42 млн гривень. У середньому відбулося зростання ціни у 1,10 раза», - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс колишнього держпідприємства «Львівський лікеро-горілчаний завод». Фінальна ціна об'єкта приватизації становила 176,79 млн грн.
