НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна за тиждень залучив від приватизації понад ₴187 мільйонів

10:59 09.12.2025 |

Економіка

Фонд державного майна 1-5 грудня провів п'ять успішних торгів із продажу державного майна, за підсумком яких залучив до бюджету 187,42 млн грн.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 5 аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 187,42 млн гривень. У середньому відбулося зростання ціни у 1,10 раза», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс колишнього держпідприємства «Львівський лікеро-горілчаний завод». Фінальна ціна об'єкта приватизації становила 176,79 млн грн.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0700
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 49,0242
  0,0281
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1500  0,02 0,05 42,1800  0,02 0,05
EUR 49,0795  0,01 0,02 49,1015  0,01 0,01

Бізнес