Фінансові новини
- |
- 09.12.25
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пільги зі сплати митних платежів у листопаді склали ₴32,1 мільярда
08:48 09.12.2025 |
В Україні пільги зі сплати митних платежів в листопаді 2025 року сягнули 32,1 млдрд грн, що на 9 млрд грн більше, ніж у листопаді торік.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна митна служба.
"У листопаді 2025 року до державного бюджету перераховано 61,9 млрд грн митних платежів. Водночас, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 32,1 млрд грн, що становить 51,9% від суми надходжень до бюджету", - йдеться у повідомленні.
Порівняно з листопадом 2024 року, обсяг наданих преференцій зріс на 9 млрд грн, або на 38,9%. Тоді цей показник становив 23,1 млрд грн.
У розрізі преференцій найбільшу частку становлять пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення (50,5%, або 16,2 млрд грн); пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів (15,9%, або 5,1 млрд грн); звільнення зі сплати ввізного мита у межах виконання угод про вільну торгівлю (11,5%, або 3,7 млрд грн).
Крім того, надавалися пільги при ввезенні електромобілів (9,4% у загальному обсязі митних пільг, або 3 млрд грн); пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури (6,3%, або 2 млрд грн); інші пільги відповідно до законодавства (6,3%, або 2 млрд грн).
Загалом за 11 місяців 2025 року обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів становив 285,3 млрд грн, що на 40,4% більше аналогічного показника 2024 року (203,3 млрд грн).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Гетманцев: Незабаром уряд внесе проєкт Трудового кодексу до Верховної Ради
|Фонд держмайна за тиждень залучив від приватизації понад ₴187 мільйонів
|Ключова компанія, що визначає ціни на нафту, не враховуватиме пальне з Росії
|Рада ЄС затвердила програму на €300 мільйонів для українського ВПК
|Пільги зі сплати митних платежів у листопаді склали ₴32,1 мільярда
|В Україні стартували виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян
|НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на передачу е/е в 713,68 грн/МВт*год та в 742,91 грн/МВт*год – на другому
Бізнес
|Глава Nvidia передбачив появу ядерних мініреакторів через зростання ШІ-галузі
|Дефіцит оперативної пам'яті погіршиться: Micron Technology оголосила про вихід з ринку споживчої продукції
|Європейські лоукости планують повернутись в Україну: коли це стане можливим
|Обсяг угод M&A у криптовалютному секторі досяг рекордних $8,6 млрд у 2025 р.
|Компанія Prada купила модний дім Versace
|Електромобілі стали лідерами українського ринку у листопаді 2025-го
|The Economist: ШІ став загрозою для соціологів та опитувань громадської думки