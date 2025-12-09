Фінансові новини
- 09.12.25
02:26
В Україні стартували виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян
09:26 08.12.2025 |
У неділю, 7 грудня, почались перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, частина банків ще проводять таку виплату.
Загалом на отримання 6500 грн у межах "зимової підтримки" вже подались 323 443 особи, зауважила Свириденко.
Оформити таку підтримку можна через Дію або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.
"Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях; діти внутрішньопереміщених осіб, які отримують виплати на проживання; діти із малозабезпечених сімей; люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд", - додала прем'єрка.
Отримані гроші можна буде витратити на ліки, одяг, взуття впродовж шести місяців після надходження коштів.
