НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна може провести репрофайлінг "інфляційних" ОВДП на 145 млрд грн

08:38 05.12.2025 |

Економіка

Ухвалений Радою державний бюджет надає Мінфіну право на заміну держоблігацій, що є у власності Нацбанку

Україна у 2026 році може провести репрофайлінг так званих інфляційних облігацій внутрішньої державної позики на 145,2 млрд грн, повідомляється на сайті бюджетного комітету Верховної Ради.

Стаття 19 закону про державний бюджет, ухваленого 3 грудня, надає Міністерству фінансів право за рішенням Кабінету міністрів здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій, що є у власності Національного банку, на нові - на умовах, погоджених з НБУ.

Національний банк згоден обміняти тільки частину ОВДП.

На 1 січня 2026 року номінальна вартість портфеля ОВДП у власності НБУ очікується в сумі 664,5 млрд грн. За умови рівномірного погашення нових ОВДП протягом наступних 50 років (як пропонувалося в бюджетних пропозиціях) сума щорічного погашення становитиме 13,3 млрд грн, але Нацбанк визнав такі умови невигідними.


"Щорічне погашення наявного на сьогодні портфеля ОВДП у власності НБУ у 2026-2032 роках становитиме від 11 млрд до 12,3 млрд грн, відтак Нацбанк не вбачає доцільності в найближчі п'ять років у здійсненні правочину на вказаних умовах через можливі негативні наслідки для НБУ (збитки та/або значне зменшення доходів НБУ), що призведуть до зменшення перерахування до державного бюджету частини прибутку НБУ до розподілу", - йдеться в поясненні.

Водночас НБУ і Мінфін опрацьовують можливість здійснення меншого за обсягом правочину - обміну прив'язаних до інфляції ОВДП 2017 року випуску номінальною вартістю 145,2 млрд грн на нові, але з такою ставкою, яка б забезпечила беззбитковість операції для НБУ й економію для Мінфіну на купонних платежах.

  • "Інфляційні" ОВДП з'явилися в портфелі НБУ під час попередньої операції з репрофайлінгу у 2017 році, коли держава обміняла ОВДП номінальною вартістю 219,6 млрд грн з погашенням у 2017-2030 роках на нові ОВДП з погашенням у 2025-2047 роках.
  • Під час репрофайлінгу цього портфеля процентну ставку основної частини цінних паперів (145 млрд грн, або дві третини від загального обсягу) прив'язали до інфляції - що більша інфляція, то дорожче для бюджету обслуговування паперів.
    •
    За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
     

