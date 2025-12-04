Авторизация

Мінфін у листопаді перерахував ₴16,8 мільярда трансфертів місцевим бюджетам

17:34 04.12.2025 |

Економіка

Міністерство фінансів України у листопаді 2025 року забезпечило перерахування з державного бюджету 16,8 млрд грн трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ

"У листопаді 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 16,8 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на жовтень", - йдеться в повідомленні.

Мінфін у листопаді перерахував &#8372;16,8 мільярда трансфертів місцевим бюджетам

Зокрема: базову дотацію перераховано - 2,1 млрд грн (100 %); додаткові дотації перераховано - 2,4 млрд грн (100 %).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 грудня 2025 року становлять 167,3 млрд грн, що на 46,7 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.

Зауважується, що за рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
 

