Перелік техніки з компенсацією 15% вартості рекордно розширили

Мінекономіки вшосте з початку року розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава. Це розширення - найбільше за весь час дії програми.

Про це йдеться на сайті відомства.

За даними Мінекономіки, тепер у переліку 1208 технічних найменувань від 44 українських машинобудівних підприємств. Зокрема, додано 340 нових найменувань української техніки.

Серед нового - енергетичне обладнання (трансформатори різної потужності), лазерні верстати з ЧПУ, твердопаливні водогрійні та парові котли, екскаватори, напівпричепи, Інструменти для буріння скельних порід.

З них:

Продукція 5 нових заводів-виробників:

· ТОВ "ДК "ДДЗ" (Львівська обл.);

· ТОВ "АЛЬТЕП.КОМ" (м. Чернігів);

· ПП "БІОНТОП" (м. Дніпро);

· ТОВ "КОТЛОЗАВОД БЕНТ-АЙРОН" (Житомирська обл.);

· ТОВ "КОМПЛЕКС" (м. Дніпро).

Розширено номенклатуру підприємств, що вже беруть участь у програмі:

· +34 позиції від ТОВ "Араміс" (м. Черкаси);

· +5 позицій від ТОВ "Укрелектроапарат" (Хмельницька обл.);

· +275 позицій від ТОВ "ЕЛІЗ" (м. Запоріжжя);

· +1 позиція від АТ "Ельворті" (м. Кропивницький).