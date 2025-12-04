Фінансові новини
- 04.12.25
- 18:20
RSS
Перелік техніки з компенсацією 15% вартості рекордно розширили
17:19 04.12.2025 |
Мінекономіки вшосте з початку року розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких (без ПДВ) компенсує покупцям держава. Це розширення - найбільше за весь час дії програми.
Про це йдеться на сайті відомства.
За даними Мінекономіки, тепер у переліку 1208 технічних найменувань від 44 українських машинобудівних підприємств. Зокрема, додано 340 нових найменувань української техніки.
Серед нового - енергетичне обладнання (трансформатори різної потужності), лазерні верстати з ЧПУ, твердопаливні водогрійні та парові котли, екскаватори, напівпричепи, Інструменти для буріння скельних порід.
З них:
Продукція 5 нових заводів-виробників:
· ТОВ "ДК "ДДЗ" (Львівська обл.);
· ТОВ "АЛЬТЕП.КОМ" (м. Чернігів);
· ПП "БІОНТОП" (м. Дніпро);
· ТОВ "КОТЛОЗАВОД БЕНТ-АЙРОН" (Житомирська обл.);
· ТОВ "КОМПЛЕКС" (м. Дніпро).
Розширено номенклатуру підприємств, що вже беруть участь у програмі:
· +34 позиції від ТОВ "Араміс" (м. Черкаси);
· +5 позицій від ТОВ "Укрелектроапарат" (Хмельницька обл.);
· +275 позицій від ТОВ "ЕЛІЗ" (м. Запоріжжя);
· +1 позиція від АТ "Ельворті" (м. Кропивницький).
|У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу