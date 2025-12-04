Рада розширила пільги на імпорт комплектуючих для виробництва дронів

Верховна Рада прийняла законопроекти 14169 та 14170 про зміни до Податкового та Митного кодексів, які розширюють систему пільг для виробників безпілотників.

За в цілому проголосували 272 депутати, повідомляє голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Сфера дії пільг

Ці пільги стосуються:

товарів для виробництва та модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів радіоелектронної боротьби та іншого;

ввезення симуляторів бойових дій без ПДВ;

уточнення порядку списання знищених або забракованих деталей;

можливості для виробників реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.

Закладено також продовження пільг:

до 2027 року - для БпЛА, прицілів, тепловізорів та іншого обладнання;

до 2029 року - для вітроенергетичних генераторів та обладнання для відновлюваної енергетики.

Чому це важливо?

Ці зміни зменшують собівартість виробництва, усувають зайві бар'єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі та одразу вкладати ресурси у виробництво, а головне - прискорюють постачання сучасних технологічних рішень нашим силам оборони.

Як повідомлялося, німецька компанія Helsing розширює виробництво бойового дрона HX‑2 та постачає його Україні; успішні випробування і наміри запустити серійний випуск роблять цю модель помітним конкурентом на ринку тактичних БпЛА.

Україна оформила два контракти на загалом 10 000 дронів HX‑2, а сама Helsing планує збільшити виробництво до 2500 одиниць щомісяця. Такий масштаб свідчить про перехід проєкту до етапу масового виробництва та швидке включення цих БпЛА в логістичні процеси на фронті.