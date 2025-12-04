Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада розширила пільги на імпорт комплектуючих для виробництва дронів

15:33 04.12.2025 |

Економіка, Право

Верховна Рада прийняла законопроекти 14169 та 14170 про зміни до Податкового та Митного кодексів, які розширюють систему пільг для виробників безпілотників.

За в цілому проголосували 272 депутати, повідомляє голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.


Сфера дії пільг

Ці пільги стосуються:

  • товарів для виробництва та модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів радіоелектронної боротьби та іншого;
  • ввезення симуляторів бойових дій без ПДВ;
  • уточнення порядку списання знищених або забракованих деталей;
  • можливості для виробників реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.

    • Закладено також продовження пільг:

  • до 2027 року - для БпЛА, прицілів, тепловізорів та іншого обладнання;
  • до 2029 року - для вітроенергетичних генераторів та обладнання для відновлюваної енергетики.

    • Чому це важливо?

    Ці зміни зменшують собівартість виробництва, усувають зайві бар'єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі та одразу вкладати ресурси у виробництво, а головне - прискорюють постачання сучасних технологічних рішень нашим силам оборони.

    Як повідомлялося, німецька компанія Helsing розширює виробництво бойового дрона HX‑2 та постачає його Україні; успішні випробування і наміри запустити серійний випуск роблять цю модель помітним конкурентом на ринку тактичних БпЛА.

    Україна оформила два контракти на загалом 10 000 дронів HX‑2, а сама Helsing планує збільшити виробництво до 2500 одиниць щомісяця. Такий масштаб свідчить про перехід проєкту до етапу масового виробництва та швидке включення цих БпЛА в логістичні процеси на фронті. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

