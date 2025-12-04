Промислові асоціації просять уряд втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів НКРЕКП

Провідні промислові об'єднання України звернулися до уряду через намір Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалити підвищення тарифів НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік.

Промислові асоціації попереджають, що запропоноване зростання витрат призведе до додаткового навантаження на бізнес у період війни та енергетичної нестабільності, а відтак - спричинить закриття підприємств та скорочення робочих місць, передає УНІАН із посиланням на звернення об'єднання "Укрметалургпром", Національної асоціації добувної промисловості та Української асоціації виробників феросплавів.

Промисловці нагадують, що тарифи можуть зрости на 14% для передачі електроенергії та на 11% для диспетчерського управління. За підрахунками асоціацій, це збільшить витрати підприємств на 8,1 млрд грн вже у 2026 році.





"Таке фінансове навантаження створює ризики скорочення виробництва й робочих місць", - зазначається у зверненні.





Промисловці підкреслили, що НКРЕКП не врахувала їхні зауваження щодо оптимізації витрат НЕК "Укренерго", які можна застосувати без шкоди для надійності мереж і виконання спеціальних обов'язків.

Зокрема, вони вказують на економічно необґрунтоване включення до тарифів 6,2 млрд грн на погашення боргів компанії у 2026 році: на думку учасників ринку, в умовах воєнного стану доцільніша тимчасова реструктуризація цих зобов'язань.

Також завищеними є кілька статей витрат у тарифі на передачу електроенергії - фінансові витрати та компенсація технологічних втрат. За оцінками експертів асоціації, за умови коригування цих позицій тариф на передачу може залишатися на нинішньому рівні - 686,23 грн/МВт·год.