У листопаді Мінфін перерахував до місцевих бюджетів майже 17 мільярдів гривень
13:32 04.12.2025 |
У листопаді Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 16,8 млрд грн, що становить 100% до передбачених із держбюджету коштів на жовтень.
Про це інформує Міністерство фінансів.
"У листопаді 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 16,8 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на жовтень", - говориться у повідомленні.
Йдеться про 2,1 млрд грн базової дотації та 2,4 млрд грн додаткових дотації.
"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 грудня 2025 року становлять 167,3 млрд грн, що на 46,7 млрд грн більше, ніж станом на початок 2025 року", - повідомляє відомство.
"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - зазначає Мінфін.
