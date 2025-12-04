Авторизация

У листопаді Мінфін перерахував до місцевих бюджетів майже 17 мільярдів гривень

13:32 04.12.2025 |

Економіка

У листопаді Мінфін забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 16,8 млрд грн, що становить 100% до передбачених із держбюджету коштів на жовтень.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"У листопаді 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 16,8 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на жовтень", - говориться у повідомленні.

Йдеться про 2,1 млрд грн базової дотації та 2,4 млрд грн додаткових дотації.

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 грудня 2025 року становлять 167,3 млрд грн, що на 46,7 млрд грн більше, ніж станом на початок 2025 року", - повідомляє відомство.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - зазначає Мінфін.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

