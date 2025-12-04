Фінансові новини
Корирування
Курс НБУ
У листопаді митниця перерахувала до Держбюджету 70 мільярдів: Які товари забезпечили найбільші надходження?
12:46 04.12.2025 |
За підсумками листопада 2025 року Державна митна служба перерахувала до Державного бюджету 61,9 млрд грн митних платежів, що на 10,6 млрд грн більше порівняно з результатом листопада минулого року.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Згідно з даними митних оформлень, обсяги оподаткованого імпорту товарів у листопаді зросли на 31,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Основними товарами, які забезпечили найбільші надходження до бюджету цього місяця, стали:
За матеріалами:
БізнесЦензор
|
|
ТЕГИ
