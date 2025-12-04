Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У листопаді митниця перерахувала до Держбюджету 70 мільярдів: Які товари забезпечили найбільші надходження?

12:46 04.12.2025 |

Економіка

За підсумками листопада 2025 року Державна митна служба перерахувала до Державного бюджету 61,9 млрд грн митних платежів, що на 10,6 млрд грн більше порівняно з результатом листопада минулого року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з даними митних оформлень, обсяги оподаткованого імпорту товарів у листопаді зросли на 31,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Основними товарами, які забезпечили найбільші надходження до бюджету цього місяця, стали:

  • нафтопродукти - 20,3 млрд грн;
  • легкові автомобілі - 4,6 млрд грн;
  • природний газ та гази нафтові - 2,6 млрд грн;
  • апарати електричні телефонні - 976 млн грн;
  • електрогенераторні установки - 837 млн грн;
  • електроенергія - 835 млн грн;
  • кам'яне вугілля, антрацит - 806 млн грн;
  • моторні транспортні засоби для перевезення вантажів - 747 млн грн;
  • машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки - 742 млн грн.
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,1838
    		  0,0196
    		 0,05
    EUR
    		 1
    		 49,2264
    		  0,0004
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
    EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
    EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес