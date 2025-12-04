У листопаді митниця перерахувала до Держбюджету 70 мільярдів: Які товари забезпечили найбільші надходження?

За підсумками листопада 2025 року Державна митна служба перерахувала до Державного бюджету 61,9 млрд грн митних платежів, що на 10,6 млрд грн більше порівняно з результатом листопада минулого року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з даними митних оформлень, обсяги оподаткованого імпорту товарів у листопаді зросли на 31,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Основними товарами, які забезпечили найбільші надходження до бюджету цього місяця, стали:

нафтопродукти - 20,3 млрд грн;

легкові автомобілі - 4,6 млрд грн;

природний газ та гази нафтові - 2,6 млрд грн;

апарати електричні телефонні - 976 млн грн;

електрогенераторні установки - 837 млн грн;

електроенергія - 835 млн грн;

кам'яне вугілля, антрацит - 806 млн грн;

моторні транспортні засоби для перевезення вантажів - 747 млн грн;

машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки - 742 млн грн.