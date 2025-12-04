Фінансові новини
У ЗСУ запустили цифрову систему "Бюджет" про фінансові ресурси війська
08:19 04.12.2025 |
Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ про введення в експлуатацію інформаційної системи "Бюджет". Про це голова оборонного відомства повідомив у соцмережах.
"Тепер інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та Збройних силах завжди актуальна та зібрана у єдиному місці", - зазначив він.
Міністр пояснив, що в системі Генштаб, командування і військові частини щодня бачать онлайн, скільки коштів виділено, використано і залишилось.
"Жодних очікувань квартальних звітів, жодних затримок і "сліпих зон" - все своєчасно і прозоро. Це дозволяє значно точніше керувати фінансуванням: помічати затримки, виявляти неефективність і швидко реагувати. Понад 60% розпорядників коштів уже працюють у системі", - акцентував Денис Шмигаль.
Він також додав, що система збудована на компонентах SAP - технології, яку використовують понад 90% армій НАТО.
Водночас у МОУ наголосили, що введення системи в експлуатацію затверджене рішенням №811. Тут також пояснили, що змінює "Бюджет" для ЗСУ:
- Швидкість. Генштаб та інші органи військового управління більше не чекають квартальних звітів - дані про використання коштів у частинах доступні онлайн станом на вчора.
- Прозорість. Командування бачить повну картину витрат і їхньої динаміки по всіх підпорядкованих частинах.
- Значно менше ручної роботи та затримок, які раніше ускладнювали планування.
У Міноборони уточнили, що система забезпечує планування видатків для всіх розпорядників бюджетних коштів – від департаментів до військових частин.
