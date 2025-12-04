«Податок на OLX» та міжнародні посилки: міністр фінансів розповів про домовленості для фінансування від МВФ

Україна взяла на себе низку зобов'язань під час переговорів із Міжнародним валютним фондом про нове фінансування.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на майданчику «Нової країни», цитує LB.ua.

Так, міністр заявив, що Україні треба покращувати адміністрування і посилювати спроможність збирати податки.





«Податки необхідні для заміщення частини зовнішнього фінансування. Уряд має демонструвати, що ми також робимо домашню роботу з мобілізації доходів. Тому що, якщо ви залучаєте 45 млрд доларів на рік (а цього року буде понад 50 млрд), ви маєте показати, що робите свою роботу в частині внутрішніх заходів. Це крок, на який ми мали піти. Ті заходи, які записані в межах програми, виконувані, і всі, з погляду як мінімум Міністерства фінансів, мають бути забезпечені», - сказав Марченко.





Він наголосив, що ставки податків ніхто підвищувати не збирається. Натомість уряд закликає ухвалити законопроєкти щодо оподаткування доходів з цифрових платформ, як OLX чи Glovo.

Також є питання щодо оподаткування міжнародних посилок. Марченко каже, що це має частково вирівняти негативні тенденції, які є на ринку.

Окрім того, Україна має «вирівняти правила гри» для ФОПів на спрощеній системі оподаткування та суб'єктів господарювання, що є платниками ПДВ. Зокрема, необхідно визначити спільні ліміти для цих груп платників.

Раніше видання Bloomberg повідомило , що українська влада погодилася скасувати кілька податкових пільг, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду. Мовляв, уряд планує запровадити податок на додану вартість для самозайнятих підприємців, які декларують понад 1 мільйон гривень річного доходу.





«Час підготуватися є - буде перехідний період до 2027 року, максимальне роз'яснення логіки та причин такого кроку. Не думаю, що це якась несподіванка. Якщо ви подивитесь плани, які Міністерство фінансів готує роками, вони теж включали цю норму. Такі заходи не є популярними, але вони важливі. І цей період в нас не було можливостей переговорного маневру, щоб зняти їх з обговорення», - сказав Марченко.