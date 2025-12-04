Фінансові новини
Україна у 2026р потребує додатково понад $45 млрд від міжнародних партнерів
19:29 03.12.2025 |
Україна має залучити понад $45 млрд від міжнародних партнерів у 2026 році для фінансування державного бюджету, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді в середу та закликав депутатів проголосувати за бюджет для покращення переговорних позицій.
"Ми зараз знаходимося в досить непростих перемовинах. Нам потрібен цей сигнал, який покаже, що у нас є бюджет, є ефективна взаємодія між урядом, парламентом, є підтримка уряду в тих рішеннях, які пропонуються, є розуміння того, що є погоджений бюджет, який схожий із нашими партнерами", - сказав глава Мінфіну.
Він наголосив, що доопрацьований до другого читання проєкт держбюджету на 2026 рік є "гармонійним та збалансованим", а також враховує політичні та необхідні якісні зміни.
За словами Марченка, доходи держбюджету-2026 становлять 2 трлн 918 млрд грн, із урахуванням 2 трлн 625 млрд грн загального фонду, тим часом як видатки становлять 4 трлн 781 млрд грн, серед яких 4 трлн 393 млрд грн - за загальним фондом.
Згідно з даними Бюджетного комітету, граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується встановити на рівні 18,5% прогнозного ВВП.
Як стверджує опозиційний народний депутат Ярослав Железняк, із закладеного дефіциту $45 млрд щонайменше половина поки немає підтверджених джерел.
У вересні цього року, коли уряд подав Раді проєкт держбюджету-2025, Марченко оцінював непокрите фінансування дефіциту наступного року у EUR16 млрд ($18,7 млрд за поточним курсом) із загальної потреби у зовнішньому фінансуванні у $45 млрд.
Як повідомлялося, міністр фінансів України Сергій Марченко 18 серпня оцінив фінансовий розрив на 2026-2027 років, який на сьогодні не є закритим підтвердженими джерелами фінансування, у $37 млрд.
Прийняття бюджету-2026 є попередньою умовою затвердження Міжнародним валютним фондом нової 4-річної програми розширеного фінансування України, яке попередньо очікується у грудні. За словами міністра фінансів, нинішня версія проєкту погоджена з Фондом.
|
|
