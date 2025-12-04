Авторизация

Мінрозвитку запускає цифрову платформу у сфері транспорту: Що це дасть?

17:28 03.12.2025 |

Економіка

Міністерство розвитку громад та територій впроваджує цифрову платформу Transport Data Hub, яка об'єднає ключові дані у сфері транспорту та мобільності.

Презентація платформи запланована на 15 грудня, повідомляє пресслужба відомства.

"Transport Data Hub - це цифрова платформа, призначена для консолідації основних даних у транспортній сфері та ухвалення ефективних, прозорих і обґрунтованих рішень", ‒ зазначили у Мінрозвитку.

Платформа надасть можливість:

  • аналізувати мобільність населення;
  • планувати маршрути й оцінювати попит;
  • проводити аналітику перевезень;
  • посилювати стратегічне управління транспортною галуззю.

    • До участі запрошуються пасажирські перевізники, транспортні компанії, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші представники сфери.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,2034
    		  0,1308
    		 0,31
    EUR
    		 1
    		 49,2260
    		  0,0421
    		 0,09

    Курс обміну валют на вчора, 09:55
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
    EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1200  0,19 0,44 42,1500  0,19 0,44
    EUR 49,1370  0,02 0,03 49,1550  0,02 0,03

    Бізнес