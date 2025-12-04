Мінрозвитку запускає цифрову платформу у сфері транспорту: Що це дасть?

Міністерство розвитку громад та територій впроваджує цифрову платформу Transport Data Hub, яка об'єднає ключові дані у сфері транспорту та мобільності.

Презентація платформи запланована на 15 грудня, повідомляє пресслужба відомства.

"Transport Data Hub - це цифрова платформа, призначена для консолідації основних даних у транспортній сфері та ухвалення ефективних, прозорих і обґрунтованих рішень", ‒ зазначили у Мінрозвитку.

Платформа надасть можливість:

аналізувати мобільність населення;

планувати маршрути й оцінювати попит;

проводити аналітику перевезень;

посилювати стратегічне управління транспортною галуззю.

До участі запрошуються пасажирські перевізники, транспортні компанії, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші представники сфери.