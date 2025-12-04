Фінансові новини
04.12.25
- 01:10
- RSS
- мапа сайту
Мінрозвитку запускає цифрову платформу у сфері транспорту: Що це дасть?
17:28 03.12.2025 |
Міністерство розвитку громад та територій впроваджує цифрову платформу Transport Data Hub, яка об'єднає ключові дані у сфері транспорту та мобільності.
Презентація платформи запланована на 15 грудня, повідомляє пресслужба відомства.
"Transport Data Hub - це цифрова платформа, призначена для консолідації основних даних у транспортній сфері та ухвалення ефективних, прозорих і обґрунтованих рішень", ‒ зазначили у Мінрозвитку.
Платформа надасть можливість:
До участі запрошуються пасажирські перевізники, транспортні компанії, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші представники сфери.
