ЄС надасть Україні 90 млрд євро, щоб покрити дві третини фінпотреб у 2026 та 2027 роках

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 3 грудня заявила, що Європейський Союз збирається покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2026 та 2027 роках на суму близько 90 млрд євро.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Фон дер Ляєн зазначила, що 90 млрд євро фінпотреб України у 2026-27 роках профінансує ЄС.

"Ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, що становить 90 мільярдів євро. Решту мають покрити міжнародні партнери", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона також розповіла, як саме ЄС буде використовувати вказані кошти на користь України.

"По-перше, ми будемо використовувати кошти для бюджетної підтримки України, і тут ми будемо спиратися на успіх існуючих інструментів. Ви знаєте їх обидва: це або макрофінансова допомога, або/та Український фонд (Ukraine facility)", - пояснила президентка Єврокомісії.

Другий напрямок використання коштів, з її слів, - це військова підтримка України.

"Тут головна мета - подальше посилення оборонно-промислового потенціалу України та інтеграція їхніх потужностей у нашу оборонно-промислову базу", - уточнила європолітикиня.

У військовій підтримці України ЄС збирається застосовувати так званий принцип "каскадного ефекту" - надання пріоритету виробникам в межах кордонів ЄС.

"Кошти будуть використовуватися переважно для виробництва та закупівель в Україні, Європейському Союзі та так званих країнах ЄЕЗ (Європейської економічної зони). Але якщо виникають нагальні потреби, які не можуть бути задоволені Україною чи Європейським Союзом, тоді ми дозволяємо закупівлю цих нагальних потреб ззовні за ці кошти", - роз'яснила цю позицію фон дер Ляєн.



