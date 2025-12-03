Аудитори Єврокомісії закликали Україну посилити прозорість використання коштів від ЄС

Аудиторська рада програми Ukraine Facility презентувала перший звіт з аналізом систем внутрішнього контролю та аудиту, пов'язаних із використанням коштів ЄС в Україні.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook.

Він нагадав, що Аудиторська рада Ukraine Facility - незалежний орган, створений Європейською Комісією, який відстежує використання коштів ЄС в Україні та оцінює надійність систем управління й контролю в межах програми.

За його словами, аудитори Єврокомісії вказали три напрямки, де українська влада має "працювати активніше" :

прозорість використання коштів. Йдеться про відображення у звітності інформації щодо спрямування коштів, виявлених ризиків, а також висновків Держаудитслужби;

підвищення уваги до заходів з превенції порушень: посилення ролі внутрішніх аудиторів у міністерствах і органах місцевого самоврядування має допомогти керівникам бачити слабкі місця в системі контролю й вчасно їх виправляти;

інтегроване управління ризиками: ризики шахрайства, помилок і нецільового використання мають враховуватись у загальному управлінні кожним органом, а не бути окремим додатком.

"Зі свого боку поінформували про оновлені правила публічних закупівель для коштів Ukraine Facility, підготовлений проєкт постанови щодо вдосконалення системи моніторингу і контролю Плану України, а також, що Мінфін затвердив Стратегію аудиту виконання Плану", - зазначив Соболев.

Він додав, що Мінекономіки разом з Мінфіном і Держаудитслужбою оновлять підхід до декларації про управління, щоб вона спиралася на повні дані про ризики та результати контролю.

"Подальші зміни у сфері внутрішнього контролю й аудиту опрацьовуватимемо спільно з Аудиторською радою, Міністерством фінансів і Держаудитслужбою для подання на розгляд уряду", - підсумував Соболев.

Чому Україна недоотримує кошти за програмою Ukraine Facility

Як повідомлялося, на початку листопада Рада ЄС схвалила виділення Україні п'ятого траншу підтримки в рамках Інструменту ЄС для України Ukraine Facility. Його розмір становитиме 1,35 млрд євро, ще майже 600 млн євро ЄС виплатить разом із ним за ухвалення реформу АРМА, яку Україна мала провести раніше.

Водночас, Україна недоотримає частину коштів з п'ятого траншу, який враховує виконання зобов'язань у другому кварталі і мав би становити майже 2 млрд євро.

Розмір цього траншу зменшили через невиконання двох реформ: щодо перевірки декларацій доброчесності суддів та реформи цифровізації виконавчого провадження. Україна має час до кінця другого кварталу 2026 року на їхнє виконання.

Нагадаємо, раніше ЄС аналогічним чином зменшив розмір четвертого у 2025 році траншу фінансової допомоги Україні в рамках механізму Ukraine Facility, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

У Єврокомісії пояснили, що у разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро. Але оскільки 3 із 16 індикаторів залишалися невиконаними, розмір траншу зменшать до 3,05 млрд євро. У Єврокомісії уточнювали, що з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша - закону про реформу АРМА, а третя - відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".