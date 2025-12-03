Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд цьогоріч залучив від розміщення ОВДП понад 529 мільярдів - Нацбанк

12:00 03.12.2025 |

Економіка

Уряд у січні - листопаді 2025 року залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах понад 529 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану - майже 1 987 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк України.

"За даними депозитарію НБУ, упродовж січня - листопада 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 402 986,0 млн грн, 2 294,0 млн дол. США та 650,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 314 951,6 млн грн, 2 695,0 млн дол. США та 752,5 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 30 листопада 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1 454 968,6 млн грн, 10 639,4 млн дол. США та 3 118,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 989 761,4 млн грн, 11 307,3 млн дол. США та 2 921,4 млн євро.

Зазначається, що максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у листопаді, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США - 4,05% річних, в євро - 3,25% річних.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 грудня 2025 року становив 174,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 155,7 млрд грн в еквіваленті станом на 01 грудня 2024 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 грудня 2025 року становив 4 571,0 млн грн, 12,3 млн дол. США та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в листопаді 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 361,9 млн дол. США.

Як повідомлялося, станом на 1 грудня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,9 трлн грн. Найбільшу частку тримають комерційні банки - 48,4%, далі Національний банк України - 34,91%. Частки інших інвесторів становлять: 9,03% у юридичних осіб, 5,63% - у фізичних осіб, 1,16% - у страхових компаній, 0,85% - у нерезидентів та 0,02% - у територіальних громад.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2750  0,03 0,07 42,3050  0,03 0,07
EUR 49,2460  0,09 0,19 49,2600  0,09 0,18

