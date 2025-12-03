Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Безкоштовні подорожі залізницею: Стартував перший етап програми "3000 км Україною". Як взяти участь?

11:15 03.12.2025 |

Економіка, Україна

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною", що працюватиме в грудні в тестовому режимі до всіх прифронтових регіонів.

Як повідомили в "Укрзалізниці", програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх "Укрзалізниця" пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас "Інтерсіті".

"Щоб скористатися програмаю встановіть або оновіть застосунок "Укрзалізниці" та оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже відзавтра - 3 грудня (з 10:00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня", - сказано в повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадали, що на цю програму не потрібно виділяти додаткових коштів з держбюджету - рішення уряду передбачає компенсатори, щоб "Укрзалізниця" отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

  • №101/102 Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ),
  • №103/104 (Краматорськ) Барвінкове - Львів,
  • №109/110 Львів - Миколаїв,
  • №115/116 Суми - Київ,
  • №121/122 Миколаїв - Київ,
  • №127/128 Львів - Запоріжжя,
  • №141/142 Івано-Франківськ - Чернігів,
  • №143/144 Суми - Рахів,
  • №39/40 Солотвино - Запоріжжя,
  • №45/44 Харків - Ужгород,
  • №47/48 Запоріжжя - Мукачево,
  • №51/52 Одеса - Запоріжжя,
  • №53/54 Дніпро - Одеса,
  • №61/62 Дніпро - Івано-Франківськ,
  • №773/774 Київ - Конотоп,
  • №87/88 Ковель - Запоріжжя,
  • № 886/888 Фастів - Чернігів,
  • №895/896 Конотоп - Фастів.

    • Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 Харків - Ясіня,
  • №17/18 Харків - Ужгород,
  • №41/42 Дніпро - Трускавець.

    • Місця 2 класу в "Інтерсіті+" доступні на таких маршрутах:

  • №719/720 Харків - Київ,
  • №723/722 Харків - Київ,
  • №731/732 Запоріжжя - Київ.

    • Рейси для першого етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.

    Надалі в періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250  тис. місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

    "Відстань у 3000 км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно - це найдовший на сьогодні в Україні маршрут поїзда. Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - зазначили в компанії.


    Як оформити квиток за кілометри

    Для того, щобскористатися програмою, необхідно: 

  • завантажити або оновити застосунок. Акаунт має бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис";
  • знайти позначку "3000" та натиснути "Взяти участь" - таким чином корстувая отримає 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;
  • обрати потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання будуть використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку. 
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3342
    		  0,0071
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 49,1839
    		  0,1310
    		 0,27

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
    EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,2750  0,03 0,07 42,3050  0,03 0,07
    EUR 49,2460  0,09 0,19 49,2600  0,09 0,18

