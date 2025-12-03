Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км
Україною", що працюватиме в грудні в тестовому режимі до всіх
прифронтових регіонів.
Як повідомили в "Укрзалізниці", програма
дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є
вільні місця. Їх "Укрзалізниця" пропонуватиме саме у вагонах плацкарт,
купе, регіональних поїздах та 2 клас "Інтерсіті".
"Щоб
скористатися програмаю встановіть або оновіть застосунок "Укрзалізниці"
та оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже відзавтра - 3 грудня (з
10:00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км,
вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня", - сказано в повідомленні.
В
"Укрзалізниці" нагадали, що на цю програму не потрібно виділяти
додаткових коштів з держбюджету - рішення уряду передбачає компенсатори,
щоб "Укрзалізниця" отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне
ціноутворення в преміум-сегменті.
На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди: №101/102 Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ),№103/104 (Краматорськ) Барвінкове - Львів,№109/110 Львів - Миколаїв,№115/116 Суми - Київ,№121/122 Миколаїв - Київ,№127/128 Львів - Запоріжжя,№141/142 Івано-Франківськ - Чернігів,№143/144 Суми - Рахів,№39/40 Солотвино - Запоріжжя,№45/44 Харків - Ужгород,№47/48 Запоріжжя - Мукачево,№51/52 Одеса - Запоріжжя,№53/54 Дніпро - Одеса,№61/62 Дніпро - Івано-Франківськ,№773/774 Київ - Конотоп,№87/88 Ковель - Запоріжжя,№ 886/888 Фастів - Чернігів,№895/896 Конотоп - Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів: №15/16 Харків - Ясіня,№17/18 Харків - Ужгород,№41/42 Дніпро - Трускавець.
Місця 2 класу в "Інтерсіті+" доступні на таких маршрутах: №719/720 Харків - Київ,№723/722 Харків - Київ,№731/732 Запоріжжя - Київ.
Рейси
для першого етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і
з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.
Надалі в періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує
близько 250 тис. місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих
українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час
подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.
"Відстань
у 3000 км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до
Ужгорода та зворотно - це найдовший на сьогодні в Україні маршрут
поїзда. Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз,
адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - зазначили в компанії.
Як оформити квиток за кілометри
Для того, щобскористатися програмою, необхідно: завантажити або оновити застосунок. Акаунт має бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис";знайти позначку "3000" та натиснути "Взяти участь" - таким чином корстувая отримає 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;обрати
потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання будуть
використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.