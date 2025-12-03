Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає програму "3000 км Україною", що працюватиме в грудні в тестовому режимі до всіх прифронтових регіонів.

Як повідомили в "Укрзалізниці", програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх "Укрзалізниця" пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас "Інтерсіті".

"Щоб скористатися програмаю встановіть або оновіть застосунок "Укрзалізниці" та оформлюйте в ньому квитки за кілометри вже відзавтра - 3 грудня (з 10:00). Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня", - сказано в повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадали, що на цю програму не потрібно виділяти додаткових коштів з держбюджету - рішення уряду передбачає компенсатори, щоб "Укрзалізниця" отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне ціноутворення в преміум-сегменті.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв - Барвінкове (Краматорськ),

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове - Львів,

№109/110 Львів - Миколаїв,

№115/116 Суми - Київ,

№121/122 Миколаїв - Київ,

№127/128 Львів - Запоріжжя,

№141/142 Івано-Франківськ - Чернігів,

№143/144 Суми - Рахів,

№39/40 Солотвино - Запоріжжя,

№45/44 Харків - Ужгород,

№47/48 Запоріжжя - Мукачево,

№51/52 Одеса - Запоріжжя,

№53/54 Дніпро - Одеса,

№61/62 Дніпро - Івано-Франківськ,

№773/774 Київ - Конотоп,

№87/88 Ковель - Запоріжжя,

№ 886/888 Фастів - Чернігів,

№895/896 Конотоп - Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків - Ясіня,

№17/18 Харків - Ужгород,

№41/42 Дніпро - Трускавець.

Місця 2 класу в "Інтерсіті+" доступні на таких маршрутах:

№719/720 Харків - Київ,

№723/722 Харків - Київ,

№731/732 Запоріжжя - Київ.

Рейси для першого етапу обрано в результаті аналізу вільних місць у поїздах і з фокусом саме на підтримку мешканців прифронтових територій.

Надалі в періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 тис. місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

"Відстань у 3000 км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно - це найдовший на сьогодні в Україні маршрут поїзда. Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", - зазначили в компанії.

Як оформити квиток за кілометри

Для того, щобскористатися програмою, необхідно:

завантажити або оновити застосунок. Акаунт має бути верифікований за допомогою "Дія.Підпис";

знайти позначку "3000" та натиснути "Взяти участь" - таким чином корстувая отримає 3000 км, які можна використати на 4 подорожі;

обрати потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання будуть використані кілометри - вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.