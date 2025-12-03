Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 1% – Держстат

У жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26913 грн, що на 1,1% більше, ніж у вересні цього року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, найвищі зарплати зафіксовані у Києві - 40 738 грн, а також у Луганській області - 30 675 грн (у цьому регіоні більшість респондентів - це установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває) та Дніпропетровській області - 27 892 грн.

Найнижчі показники за середнім рівнем оплати праці спостерігаються у Чернівецькій області - 19 343 грн і Кіровоградській області - 19 920 грн.

Найвищий рівень заробітної плати в жовтні зафіксований у сфері інформації та телекомунікацій - 65 047 грн, найнижчий - в освіті (16 984 грн).

Дані про середню заробітну плату формуються на основі звітів, які подають підприємства, установи та організації із кількістю 10 і більше працівників. Середня заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці штатних працівників на їх середньооблікову кількість за відповідний період (місяць, квартал, рік).