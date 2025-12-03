Авторизация

Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 1% – Держстат

09:12 03.12.2025 |

Економіка

У жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26913 грн, що на 1,1% більше, ніж у вересні цього року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, найвищі зарплати зафіксовані у Києві - 40 738 грн, а також у Луганській області - 30 675 грн (у цьому регіоні більшість респондентів - це установи бюджетної сфери, процес релокації яких ще триває) та Дніпропетровській області - 27 892 грн.

Найнижчі показники за середнім рівнем оплати праці спостерігаються у Чернівецькій області - 19 343 грн і Кіровоградській області - 19 920 грн.

Найвищий рівень заробітної плати в жовтні зафіксований у сфері інформації та телекомунікацій - 65 047 грн, найнижчий - в освіті (16 984 грн).

Дані про середню заробітну плату формуються на основі звітів, які подають підприємства, установи та організації із кількістю 10 і більше працівників. Середня заробітна плата визначається шляхом ділення фонду оплати праці штатних працівників на їх середньооблікову кількість за відповідний період (місяць, квартал, рік).

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2750  0,03 0,07 42,3050  0,03 0,07
EUR 49,2460  0,09 0,19 49,2600  0,09 0,18

