Фінансові новини
- |
- 03.12.25
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Під Києвом збудують новий завод із виробництва автомобільних рам
08:40 03.12.2025 |
Компанія "Будшляхмаш" розпочала будівництво нового виробничого комплексу площею 3000 кв. м у місті Бровари Київської області, який виготовлятиме автомобільні рами.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
За його словами, це дозволить підвищити рівень локалізації комунальної та спецтехніки, яку виробляє підприємство, до 75%. Початок випуску рам заплановано на середину 2026 року.
Наразі середній рівень локалізації продукції "Будшляхмаш" становить 40-60%. Цього вдалося досягти завдяки ліцензійному SKD-збиранню техніки на базі шасі Daewoo та JAC з правом використання власного VIN-коду.
Контракт з цими компаніями передбачає можливість заміни імпортних комплектуючих українськими. Після запуску виробництва рам компанія планує налагодити випуск колісних осей та закуповувати у вітчизняних виробників шини, паливні баки й пластикові елементи.
У 2026 році "Будшляхмаш" планує освоїти новий виробничий майданчик на околицях Броварів для створення індустріального парку з машинобудівним кластером. На площі 11 га буде збудовано 40 тис. кв. м промислових будівель. Загальний обсяг інвестицій у проект становить близько $40 млн.
Компанія виробляє самоскиди, сміттєвози, автокрани, піскорозкидувальні та поливальні машини, евакуатори та іншу техніку. У 2025 році обсяги виробництва складають близько 70 одиниць на місяць.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС
|Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення
|Швеція виділяє Україні зимовий пакет допомоги на 100 млн євро
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Квитки на безкоштовні кілометри не перевищать 10% загального обсягу місць - Укрзалізниця
|Попит населення на валюту зріс до максимуму з минулої зими: Українці скупили $737 мільйонів за місяць
|Уряд цьогоріч залучив від розміщення ОВДП понад 529 мільярдів - Нацбанк
|Безкоштовні подорожі залізницею: Стартував перший етап програми "3000 км Україною". Як взяти участь?
|Ціни на нафту відреагували на очікування від мирних переговорів
|Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 1% – Держстат
Бізнес
|Amazon і Google створили сервіс, що допоможе уникати інтернет-збоїв
|FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто