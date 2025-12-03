Під Києвом збудують новий завод із виробництва автомобільних рам

Компанія "Будшляхмаш" розпочала будівництво нового виробничого комплексу площею 3000 кв. м у місті Бровари Київської області, який виготовлятиме автомобільні рами.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, це дозволить підвищити рівень локалізації комунальної та спецтехніки, яку виробляє підприємство, до 75%. Початок випуску рам заплановано на середину 2026 року.

Наразі середній рівень локалізації продукції "Будшляхмаш" становить 40-60%. Цього вдалося досягти завдяки ліцензійному SKD-збиранню техніки на базі шасі Daewoo та JAC з правом використання власного VIN-коду.

Контракт з цими компаніями передбачає можливість заміни імпортних комплектуючих українськими. Після запуску виробництва рам компанія планує налагодити випуск колісних осей та закуповувати у вітчизняних виробників шини, паливні баки й пластикові елементи.

У 2026 році "Будшляхмаш" планує освоїти новий виробничий майданчик на околицях Броварів для створення індустріального парку з машинобудівним кластером. На площі 11 га буде збудовано 40 тис. кв. м промислових будівель. Загальний обсяг інвестицій у проект становить близько $40 млн.

Компанія виробляє самоскиди, сміттєвози, автокрани, піскорозкидувальні та поливальні машини, евакуатори та іншу техніку. У 2025 році обсяги виробництва складають близько 70 одиниць на місяць.