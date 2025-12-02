Критична інфраструктура: Мінекономіки розповіло, що купуватимуть поза електронною системою

Уряд розширив перелік устаткування та обладнання для критичної інфраструктури, яке замовники можуть придбати без використання електронної системи закупівель. На таких умовах можна закупати теплові насоси, котельні тощо.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"На таких умовах можна закупати теплові насоси, котельні, їх складові та обладнання до них. Крім того, спрощена закупівля послуг, необхідних для приєднання до артезіанських та інших експлуатаційних свердловин різних типів", - говориться у повідомленні.

"Раніше умови публічних закупівель були змінені для парових турбін, газопоршневих, газотурбінних когенераційних установок, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень", - зазначає міністерство.

Відомство повідомляє, що Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель.

Постановою розширюється дія підпункту 22 на об'єкти сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури. Зміни вступають в дію після опублікування в всеукраїнській електронній системі правової інформації "Офіційний вісник України".

Рішення розширило перелік устаткування та обладнання, яке замовники можуть придбати без використання електронної системи закупівель.

"Через постійні атаки ворога та настання холодного періоду будь-яка затримка у придбанні обладнання для теплопостачання створює ризики для роботи критичної інфраструктури", - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

"Нові умови публічних закупівель дозволять швидше купувати теплові насоси, котельні, їхнє обладнання й відновлювати пошкоджені системи, а також накопичувати резервний фонд обладнання", - зазначив він.

Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування затверджені постановою уряду від 12 жовтня 2022 року, нагадує Мінекономіки.

"Зміни розширили дію підпункту 22 пункту 13 на закупівлі обладнання для об'єктів сектору систем життєзабезпечення, що дозволяє проводити такі закупівлі без застосування електронної системи", - говориться у повідомленні.