Держборг України у жовтні зріс на $2,98 мільярда

Державний і гарантований державою борг України у жовтні 2025 року зріс на 252 млрд грн ($2,98 млрд) і станом на 31 жовтня становив 8 276,2 млрд грн ($197,2 млрд).

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що станом на 31 жовтня 2025 року державний зовнішній борг становив 6 090,87 млрд грн (73,6%), або 145,12 млрд дол. США; державний внутрішній борг - 1 899,14 млрд грн (22,9%), або 45,25 млрд дол. США та гарантований державою борг - 286,2 млрд грн (3,4%), або 6,8 млрд дол. США.

У жовтні загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу зріс на 252 млрд грн (2,98 млрд дол. США). Основним чинником цього зростання стало збільшення зовнішнього державного боргу, зокрема за рахунок отримання пільгового фінансування від міжнародних партнерів. У жовтні Україна отримала кредит Європейського Союзу на суму 4 млрд євро в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його погашення здійснюватиметься за рахунок джерел, інших ніж Державний бюджет України, зокрема за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Крім того, надійшли кошти від Світового банку - 280 млн дол. США за проєктом SURGE ("Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління") та 30 млн дол. США за проєктом THRIVE ("Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність"). Також Україна отримала кредит на суму 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Зауважується, що водночас гарантований державою борг у жовтні зменшився на 5,6 млрд грн, а саме: гарантований зовнішній борг зменшився на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн та гарантований внутрішній борг зменшився на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн (-).

У розрізі кредиторів більшу частину державного боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 65,2%. Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23,7%, частка випущених цінних паперів на зовнішньому ринку - 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ - близько 3,1%.

За січень - жовтень 2025 року Міністерство фінансів провело 137 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 473,1 млрд грн, а також один switch-аукціон на 15,5 млрд грн, що дозволило зменшити короткострокове навантаження на бюджет. Рівень рефінансування ринкових ОВДП становить 112%: у гривні - 112%, у доларах - 84%, у євро - 87%.



