У жовтні держборг зріс на 252 мільярда гривень
16:49 02.12.2025 |
У жовтні загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу зріс на 252 млрд грн або 2,98 млрд дол. США.
Про це інформує Міністерство фінансів.
Станом на 31 жовтня державний і гарантований державою борг України становив 8 276,2 млрд грн. Зовнішній борг складає 6 090,87 млрд грн (73,6%), внутрішній борг - 1 899,14 млрд грн (22,9%), гарантований державою борг - 286,2 млрд грн (3,4%).
"Завдяки підтримці міжнародних партнерів та зваженій борговій політиці Уряду, Міністерство фінансів послідовно знижує вартість обслуговування державного боргу та подовжує термін його погашення", - говориться у повідомленні.
Державний і гарантований державою борг України становив 8 276,2 млрд грн (або 197,2 млрд дол. США).
У валюті зовнішній борг складає 145,12 млрд доларів США, внутрішній - 45,25 млрд дол, а гарантований державою борг - 6,8 млрд дол.
Основним чинником зростання боргу у жовтні стало збільшення зовнішнього державного боргу, зокрема за рахунок отримання пільгового фінансування від міжнародних партнерів, пояснило міністерство.
"У жовтні Україна отримала кредит Європейського Союзу на суму 4 млрд євро в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його погашення здійснюватиметься за рахунок джерел, інших ніж Державний бюджет України, зокрема за рахунок доходів від заморожених активів рф", - говориться у повідомленні.
Крім того, надійшли кошти від Світового банку - 280 млн дол. США за проєктом SURGE ("Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління") та 30 млн дол. США за проєктом THRIVE ("Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність").
Також Україна отримала кредит на суму 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.
Водночас гарантований державою борг у жовтні зменшився на 5,6 млрд грн, зазначають у відомстві.
Гарантований зовнішній борг зменшився на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн, гарантований внутрішній борг зменшився на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн.
"У розрізі кредиторів більшу частину державного боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 65,2%", - зазначає Мінфін.
Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23,7%, частка випущених цінних паперів на зовнішньому ринку - 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ - близько 3,1%.
