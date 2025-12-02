Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виплати 6500 гривень: погоджено вже 50 тисяч заявок з 294 тисяч

16:34 02.12.2025 |

Економіка

За програмою одноразової виплати 6500 грн для найбільш незахищених категорій населення 51931 заяв з 293 941 поданих вже отримали підтвердження.

Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

21 листопада стартувала програма одноразової виплату у розмірі 6500 грн для найбільш незахищених категорій населення.

"Станом на 2 грудня на отримання допомоги від держави вже подали свої заявки 293 941: 292 862 заяв надійшло у застосунку Дія, 1112 - подано через ПФУ. Наразі 51931 заяв отримали підтвердження", - говориться у повідомленні.

Подати заяву на додаткову підтримку можна до 17 грудня, нагадує відомство.

Допомогу надають дітям до 18 років у малозабезпечених сім'ях, дітям із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування та дітям з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях.

Також допомогу отримують особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Витратити ці кошти можна протягом півроку з моменту зарахування. Допомога надається для придбання теплих речей, ліків та вітамінів.

Цього року планується, що одноразову виплату отримають понад 660 тисяч громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд грн, говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,04 0,08 42,3350  0,03 0,08
EUR 49,1540  0,11 0,23 49,1720  0,11 0,22

