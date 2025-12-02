Фінансові новини
В Україні з’явилися перші засвідчені державою лобісти, ‒ Опендатабот
16:14 02.12.2025 |
Перші офіційно зареєстровані лобісти з'явилися в Україні. Станом на кінець листопада у Реєстрі, який веде НАЗК, зафіксовано 110 учасників ‒ це за три місяці після набуття чинності Закону про лобіювання. До переліку увійшли 55 компаній, 54 фізичні особи та одне іноземне представництво.
Про це повідомляє Опендатабот.
Новий Реєстр прозорості НАЗК, також відомий як реєстр лобістів, наразі містить 108 активних учасників. Серед них бізнес, громадські організації та окремі громадяни. Переглянути інформацію про перших українських лобістів можна на сторінці Реєстру лобістів Опендатабота. Якщо компанія зареєстрована як лобіст, відповідна позначка відображатиметься і в її картці на платформі.
Всього з моменту запуску Реєстру зареєстровано 110 учасників, але участь двох із них згодом призупинили. Серед зареєстрованих є такі компанії, як "Філіп Морріс Україна", мережа "Аврора", "Метро кеш енд кері Україна", "Арселорміттал Кривий Ріг" та "Ощадбанк", що увійшли до Індексу Опендатабота 2025.
"Для повноцінної роботи системи важливо, щоб це була двостороння прозорість: не лише бізнес має реєструватися та звітувати, а й депутати та урядовці повинні так само діяти прозоро, доброчесно і виконувати норми закону. А задля ефективної роботи Реєстру необхідні удосконалення законодавства, зокрема уточнення термінів, оптимізація вимог до звітності та встановлення додаткових стимулів для зареєстрованих лобістів", ‒ зазначили у Спілці українських підприємців.
Основний етап взаємодії нових лобістів з державними інституціями стартує у січні 2026 року, коли вони вперше подаватимуть звіти про свою діяльність. Саме тоді стане можливим повноцінно оцінити ефективність роботи Реєстру, його навантаження та зручність використання.
