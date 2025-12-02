Бізнесу спростили доступ до банківських гарантій

Sense Bank запровадив оновлену процедуру оформлення банківських гарантій для підприємців і компаній малого та середнього бізнесу. Завдяки оптимізованому процесу клієнти можуть отримувати гарантії у ще коротші строки, зменшивши кількість необхідних документів та операційних кроків.

Банківська гарантія Sense Bank залишається одним із найефективніших інструментів для участі в тендерах, виконання договірних зобов'язань і забезпечення розрахунків між партнерами. Спрощення процесу оформлення робить цей інструмент ще більш доступним для МСБ, підтримуючи бізнес у період відновлення та зростання.

Відтепер Sense Bank надає гарантії в сумі до 7,5 млн грн без застави та поруки. Покриті гарантії можуть встановлюватися відповідно до фактичних потреб бізнесу та розміру грошового покриття. При цьому час ухвалення рішення скоротився до одного дня завдяки мінімальному пакету документів та уніфікації ключових етапів. Строк дії гарантії формується відповідно до вимог тендеру або контракту та може становити до 36 місяців у межах комплексного обслуговування.

«Ми розуміємо, що для бізнесу час - це гроші. Тому створили сервіс, який дозволяє отримати банківську гарантію швидко, без складних процедур та додаткових вимог. Цей сервіс - новий стандарт швидкості та доступності фінансових інструментів для українського бізнесу», - підкреслила Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.

Подати заявку на оформлення банківської гарантії можна, звернувшись до контактцентру чи відділення банку. На тендерну гарантію заявку можна подати на електронному майданчику Zakupivli.pro та SmartTender.biz.

Оновлена процедура оформлення гарантій дозволяє економити час, зменшувати адміністративне навантаження, а головне - швидко та безпечно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Детальні умови та види банківських гарантій доступні за посиланням.