Бізнес стримано оцінив свою ділову активність у листопаді - Нацбанк

Бізнес у листопаді 2025 року надав стримані оцінки результатів власної економічної діяльності.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Суттєві втрати від посилення інтенсивності обстрілів критичної інфраструктури, перебої з енергопостачанням, зростання витрат бізнесу на сировину, паливо та оплату праці, нестача логістичних можливостей, а також дефіцит кваліфікованих кадрів мали стримуючий вплив на економічну активність підприємств", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що водночас позитивними чинниками залишалися жвавий споживчий попит, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництва доріг, стійке сповільнення темпів інфляції.

Зокрема, підприємства торгівлі дев'ятий місяць поспіль позитивно оцінили свої поточні економічні результати та втретє поспіль були найоптимістичнішими серед респондентів завдяки жвавому споживчому попиту, стійкому сповільненню інфляції та різноманітності товарної пропозиції: секторальний індекс у листопаді становив 53.8 порівняно з 54.3 у жовтні 2025 року (у листопаді 2024 року - 51.4). Торговельні компанії й надалі очікували на збільшення обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, водночас послабили оцінки запасів / залишків товарів для продажу.

Підприємства будівництва оцінили результати своєї поточної діяльності на рівні попереднього місяця, зважаючи на бюджетне фінансування на будівництво доріг і відновлення інфраструктури, а також сталий внутрішній попит: секторальний індекс у листопаді становив 50.0 порівняно з 53.3 у жовтні 2025 року (у листопаді 2024 року - 43.6). Будівельники очікували на збільшення обсягів будівництва, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів, хоча й повільнішими темпами.

Підприємства сфери послуг зберегли, хоч і дещо послабили, стримані оцінки стосовно своїх економічних перспектив, вказавши на погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням, а також ускладнення та здорожчання логістики: секторальний індекс у листопаді зріс до 49.1 з 48.7 у жовтні 2025 року (у листопаді 2024 року - 44.8). Респонденти стриманіше оцінили обсяг нових замовлень на послуги.

Підприємства промисловості надали найстриманіші оцінки результатів своєї діяльності, зважаючи на посилення обстрілів, руйнування виробничих потужностей, дефіцит електроенергії, збільшення виробничих витрат і брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у листопаді становив 46.8 порівняно з 48.8 у жовтні 2025 року (у листопаді 2024 року - 46.7). На відміну від минулого місяця промисловці очікували на зменшення обсягу виготовленої продукції, а також були налаштовані на подальше зменшення обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних, та обсягів незавершеного виробництва.

Зазначається, що ситуація на ринку праці нестійка. Лише підприємства торгівлі очікували на збільшення загальної чисельності працівників. Водночас у промисловості, секторі послуг і будівництві керівники налаштовані на скорочення персоналу, найсуттєвіше - у промисловості.